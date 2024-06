StN heute vor 20 Jahren: Deutsches EM-Aus vor dem Achtelfinale 2004

1 StN-Titelseite vom 24. Juni 2004. Foto: StN/Screenshot

Zumindest sportlich sah es schon einmal schlechter aus als 2024: Heute steht das DFB-Team im EM-Achtelfinale, 2004 gab es ein Vorrunden-Aus. Historische StN über Fußball, den Standort Deutschland, die Firma Stihl und Mineralwasser für ein Jugendstilbad.











Exakt am 24. Juni vor 20 Jahren musste DFB-Teamchef Rudi Völler nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der EM in Portugal seinen Rücktritt erklären. 1:2 gegen Tschechien, so das miese Ergebnis, mit dem die StN damals ihre Titelseite aufmachten. Nur zwei Tore im ganzen Turnier mit Unentschieden gegen die Niederlande und Lettland – nach der Vizeweltmeisterschaft 2002 knapp hinter Brasilien hätte man sich von der EM 2004 wirklich mehr versprochen.