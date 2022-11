1 Sandra Lupulescu freut sich, dass sie zu den Geförderten zählt. Foto: Anne Rheingans

Sandra Lupulescu hat einen großen Traum: „Ich möchte unbedingt in die Modebranche“, sagt die 16-jährige Schülerin des Ernst-Sigle-Gymnasiums. Als Tochter rumänischer Einwanderer hat es die junge Kornwestheimerin allerdings nicht leicht, ihren Wunsch zu realisieren. Damit sie es trotzdem schafft, wurde sie für ein Stipendium ausgewählt.

Als sie im Jahr 2010 mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester nach Deutschland kam, war Sandra Lupulescu noch keine vier Jahre alt. Ihr Vater hatte auf der Suche nach einem Job, von dem es sich leben lässt, zuerst den Schritt ins Ausland gewagt. Als er Fuß gefasst hatte, folgte ihm der Rest der Familie – mit der Aussicht auf eine bessere Bildung und Zukunftsperspektive.

„Anfangs war es schwierig und anstrengend für uns“, erinnert sich die Schülerin. Zu viert lebte die Familie in einer kleinen Wohnung in Kornwestheim. Eine größere Bleibe musste in der Stadt erst noch gefunden werden. Die Mutter, die in Rumänien als Lehrerin gearbeitet hatte, war gezwungen, sich beruflich umzuorientieren, weil ihr Abschluss in Deutschland nicht anerkannt wird. Darüber hinaus musste Sandra Lupulescu Erfahrungen von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung sammeln.

Herkunft kann auch eine Chance sein

Inzwischen sieht die Jugendliche ihre Herkunft aber nicht mehr als Problem oder Belastung, sondern vielmehr als Chance. Die andere Muttersprache, das Wissen um rumänische Traditionen und Kultur – das alles hat sie als Bereicherung erkannt. Ihrem Migrationshintergrund hat sie es zudem zu verdanken, dass die Zehntklässlerin ein dreijähriges Stipendium der Start-Stiftung ergattert hat. Dabei handelt es sich um ein Bildungs- und Engagementprogramm für Schüler, mit dem die Geförderten besser am gesellschaftlichen Leben teilhaben sollen und ihre Zukunftsaussichten verbessert werden. Ihre Klassenlehrerin hatte sie darauf aufmerksam gemacht.

Über das Stipendium erhält die Kornwestheimerin 3000 Euro, verteilt auf drei Jahre. Mit dieser Summe möchte sie sich den Führerschein finanzieren, denn seit der Trennung der Eltern ist das Geld im Haushalt knapp. Die Teenagerin weiß, dass dieser Betrag aber nicht dazu reichen wird, ihren großen Traum möglich zu machen. „Ich muss für meine Zukunft finanziell vorsorgen“, sagt sie. Die 16-Jährige wird daher einen Nebenjob in einem Modegeschäft antreten, in dem sie bereits ein Praktikum gemacht hat. Nach dem Abitur, das in etwas mehr als zwei Jahren ansteht, möchte sie internationales Modemanagement studieren. Für das Studium muss sie Kornwestheim verlassen. Darüber hinaus träumt die Schülerin davon, künftig eine Zeit lang im Ausland zu leben.

Für die kommenden Jahre viel vorgenommen

Für die kommenden Jahre hat sich die 16-Jährige viel vorgenommen. Die Teilnahme am Programm beinhaltet, dass die Zehntklässlerin regelmäßig an Seminaren teilnimmt. Neben ihrem schulischen Engagement, zu dem ihr Amt als Klassensprecherin gehört, und dem Nebenjob wird sie künftig also nicht mehr so viel Zeit für Hobbys, wie das Lesen und Klavierspielen, finden. Trotzdem freut sie sich sehr auf die Themen und den Austausch mit den anderen Stipendiaten. Sie ist mit Spaß bei der Sache. „Früher war jeder Tag gleich. Nun lerne ich neue Leute kennen“, sagt sie.

Programm

Vor 20 Jahren hat die bundesweit tätige START-Stiftung ein Programm ins Leben gerufen, um die Integration von Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte zu fördern und ihnen akademische Bildung zu ermöglichen. Seit 2020 ist auch Baden-Württemberg dabei. Ermöglicht wird START hier von der Dieter-Schwarz-Stiftung und der Dietmar-Hopp-Stiftung.

Jahrgang

In diesem Jahr haben bundesweit rund 190 junge Menschen die Zusage für die dreijährige Förderung erhalten. In Baden-Württemberg sind 14 neue Stipendiaten dabei.