Ludwigsburg - Auf das Wort Sommerbaustelle reagieren Autofahrer allergisch. In der Regel bedeutet das lange Staus vor allem in den Morgen- und Abendstunden. Immer häufiger aber heißt das auch: Die Plage dauert von Ostern bis weit in den Herbst. Denn die Ferienwochen reichen schon lange nicht mehr aus, für die vielen Arbeiten, die erledigt werden müssen. In diesem Jahr kam es in Ludwigsburg außerdem zu einer unglücklichen Häufung. Das räumen Stadtverwaltung und Stadtwerke ein – und versprechen, dass 2020 alles besser wird. Auch dann werden zwar wieder Straßen aufgerissen, aber zumindest das Timing werde autofahrer- und anwohnerfreundlicher sein.