10 Wie schon John Legend besteht auch Sting darauf, alle Bilder freizugeben – was am Konzertabend nicht gelungen ist. Foto: Reiner Pfisterer/Reiner Pfisterer

Der britische Popstar Sting hat beim Festival Jazz Open auf dem Schlossplatz den umjubelten Schlusspunkt gesetzt. Wie die Show war, lesen Sie in unserer Kurzkritik















Seine großen Hits hat Sting (70) versprochen, und die spielt er nun auch zum Abschluss des Festivals Jazz Open auf dem ausverkauften Schlossplatz: „Englishman in New York“, „Shape of my Heart“, Fields of Gold“ und Police-Hits wie „Every Breath you take“ und „Roxanne“. Sie sind alle in Neueinspielungen versammelt auf dem aktuellen Album „My Songs“ (2019).

Er ist gut bei Stimme

Sting ist gut aufgelegt und hervorragend bei Stimme, das Publikum huldigt ihm, jubelt und singt. Es hat hat auf viele Künstler lange gewartet, besonders lange aber auf diesen: Sting war schon 2019 bei Jazz Open gebucht und musste damals aus Gesundheitsgründen absagen. Dann kam die Pandemie.

Nun hat der britische Popstar den rund 7000 Besuchern genau das geliefert, was beide sich gewünscht haben – und einen starken Schlusspunkt unter Jazz Open 2022 gesetzt.

Eine ausführliche Besprechung folgt.

Sting Setlist:

1. Message in a Bottle

2. Englishman in New York

3. Every Little Thing She Does Is Magic

4. If You Love Somebody Set Them Free

5. If It’s Love

6. Rushing Water

7. If I Ever Lose My Faith in You

8. Fields of Gold

9. Brand New Day

10. Shape of My Heart

11. Wrapped Around Your Finger

12. Walking on the Moon

13. So Lonely

14. Desert Rose

15. King of Pain

16. Every Breath You Take

Zugaben:

17. Roxanne

18. Fragile