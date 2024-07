Er war schon einmal an diesem Ort, er stand schon einmal auf dieser Bühne. Zwei Jahre sind vergangen, seitdem Sting zum ersten Mal beim Jazz Open auftrat. Er verliert nicht viele Worte, am Sonntag, dem Abend seiner Wiederkehr, er lässt lieber die Musik sprechen, aber „Stuttgart!“ ruft er doch einige Male.

Und er denkt nicht daran, das Konzert, mit dem er in einer heißen Sommernacht 2022 das selbe Festival beendete, zu wiederholen. Viele Stücke finden sich heute wie damals auf seiner Setlist, aber Sting wird sie überraschend anders interpretieren; einige Stücke, die man seinerzeit nicht hörte, kommen hinzu. Den breiten Pfad der großen Hits, die er als Solokünstler oder als Bassist von The Police schrieb, verlässt er schnell. Und er tritt auf mit einer kleineren Band: Nur Dominic Miller, sein Begleiter seit vielen Jahren, und Chris Maas, der neue Mann am Schlagzeug, sind bei ihm. Maas stammt aus Luxemburg, zog nach London, rührte auch schon bei Mumford & Sons die Trommeln an. Gitarre, Bass, Schlagzeug, dazu Stings hohe, vibrierende Stimme: Mehr brauchten auch The Police nicht. 3.0 hat Sting seine neue Band genannt. Das soll Erinnerungen wecken, keine Frage. Es weckt auch Erwartungen.

Mit weniger noch kommt Jarle Bernhoft aus, der in Stings Vorprogramm spielt. Der Norweger tritt mit Gitarre und Loop-Station auf und leistet mit dieser Ausrüstung mehr als andere mit einer ganzen Band: Er lässt seine Finger blitzschnell und sicher übers Griffbrett tanzen, unterlegt sie mit Basslinien, singt temperamentvoll, sommerlich darüber, winkt noch einmal, geht von der Bühne. Als Andy Summers, Stewart Copeland und Gordon Sumner, der sich schon früh den Spitznamen Sting einhandelte, ihr erstes Album veröffentlichten, war Jarle Bernhoft gerade zwei Jahre alt.

46 Jahre später tritt Sting topfit, schlank, trainiert und in allerbester Form vor sein Publikum. Dass er in fünf Wochen seinen 73. Geburtstag feiern wird scheint kaum glaubhaft. Bei „Message in a Bottle“, dem ersten Song des Abends, lässt er seine Stimme lange hoch und kehlig über dem ausverkauften Schlossplatz stehen, stellt sie aus, zeigt langen Atem. Das wird er mehrmals tun und es wirkt, ein wenig, auch gewollt, denn ganz die alte Schärfe besitzt seine Stimme nicht immer, an diesem Abend. Sting wird dann auch rauer singen, sie bersten lassen. Er wirkt sehr präsent, energisch, zeigt, wie gut er noch umgehen kann mit einem Fender-Bass, dem man die Jahre so viel mehr ansieht, als seinem Besitzer.

Die Stimmung ist da, auf dem Schlossplatz, schon beim ersten Song. „Message in a Bottle“ ist der Auftakt zu einer Reihe klassischer Titel aus Stings Repertoire, präsentiert im klaren, reduzieren Sound seiner neuen Band. „If I ever loose my Faith in you“ folgt, ein Stück von Stings viertem Solo-Album, Dominic Miller spielt ein aggressives Solo. Sting tritt an den Bühnenrand, schüttelt einer Frau die

Hand, die dort seine Texte in Gebärdensprache übersetzt, gratuliert ihr zur Arbeit. Dann singt er “Englishman in New York“, das man zuerst 1987 auf „Nothing like the Sun“ hörte, damals mit großer Besetzung swingend, begleitet von erstklassigen Jazz-Musikern. Hier kommt es im kühlen Reggae-Beat, das Publikum singt den Refrain. Mit „Every little Thing she does is Magic“ kehrt Sting zu Police zurück – ein Stück, im Original von frenetischer Glückseligkeit, das hier schon etwas gebremst wirkt. „Fields of Gold“ bringt noch einmal die schiere Glückseligkeit der Fans zurück, gehört zu Stings besten Balladen. Millers Gitarre gleitet über die atemberaubend schöne Melodie hinweg.

Dann aber nimmt das Konzert eine Wendung. Sting singt „Never coming home“, von seinem Album „Sacred Love” (2003) – ein nahezu unbekanntes Stück von einem nahezu unbekannten Album, eines zudem, das kaum auf Melodie setzt, bei dem Stings Stimme über einem flirrenden Muster aus Gitarre, Schlagzeug, Bass skandiert. Im Publikum rührt sich nichts, man spürt Irritation. Mit dem wuchtigen „Seven Days“ und der Single „When we dance“ arbeitet sich Sting dann wieder zurück in vertrautere Gefilde. Deutlich aber bleibt, dass er bei seinem zweiten Stuttgarter Konzert mehr abliefern möchte, als seine größten Hits – auch später bricht er Stücke auf, nimmt ihnen plötzlich das Tempo, schiebt Passagen ein, in denen er sich gemeinsam mit Dominic Miller und Chris Maas in Improvisationen vertieft, die vor allem atmosphärisch wirken. Er will, so scheint es, zurück in die Zeit, in der er mit The Police auf „Regatta de Blanc“ tief eintauchte in Reggae und Dub.

Sting kann sich solche Ausflüge leisten. Sein Charisma trägt sie. Er findet seinen Weg zurück. Mit „Driven to Tears“ und “I can’t stand losing you” holt er sein Publikum wieder ab, bei „So lonley“ tobt es, bei „King of Pain“ und „Every Breath you take” feiert es. „Roxanne“ ist die erwartete Zugabe – und zuletzt lehnt Gordon Sumners noch einmal an seinem Hocker auf der Bühne, spielt die akustische Gitarre und singt „Fragile“, sein Stück, das davon erzählt, wie zerbrechlich alles Leben ist.

Sting wurde als Gordon Matthew Thomas Sumner am 2. Oktober 1951 in Wallsend, einer Kleinstadt im Norden Englands geboren. Seinen Künstlernamen verdankt er einem gelb-schwarz gestreiften Pullover. Er wurde berühmt mit The Police, einer Band, die sich 1977 in London gründete. The Police veröffentlichten zwischen 1978 und 1983 fünf Alben, die sämtlich Goldstatus erreichten und gehörten zu den erfolgreichsten Bands der New Wave. Vor ihrem Erfolg arbeitete Sting als Lehrer für Englisch und Musik und trat als Bassist in Jazz-Bands auf. Sein erstes Solo-Album „The Dream of the blue Turtles” erschien 1985, enthielt Songs in Jazz-Arrangements und erreichte Platin. „Brand new Day“ von 1999 war Stings Comeback und sein in Deutschland erfolgreichstes Album. Das Jazz Open 2024 endet heute, am Montag, 29. Juli, mit den Konzerten von Meute und Parov Stelar auf dem Schlossplatz.