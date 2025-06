Stimmungsbericht aus Kehl: Welche Auswirkungen haben die Grenzkontrollen?

1 Ausgerechnet am 8. Mai, als die Franzosen wie jedes Jahr das Ende des Zweiten Weltkrieges feierten, wurden die Grenzkontrollen auf deutscher Seite verschärft. Foto: Jannik Jürgens

Seit einem Monat kontrolliert die Bundespolizei verschärft an den deutschen Grenzen, auch zwischen Straßburg und Kehl. Was halten die Menschen davon, die in dieser Region leben?











An einem Nachmittag Ende Mai steigt Léo Pardo in die Tram. Der dunkelblaue Zug mit den gelben Europa-Sternen schlängelt sich durch Straßburg. Er stoppt an den Haltestellen Jean Jaures und Aristide Briand, dann saust er über den Rhein. Seit Dezember 2015 verbindet eine Trambrücke die französische Großstadt Straßburg mit der deutschen Kleinstadt Kehl.