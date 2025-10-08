Stimmung rund um die DFB-Elf: Verdammt, ich lieb dich, ich lieb’ dich nicht...

Aktuell herrscht eher Tristesse, womöglich aber bald wieder Euphorie: Die Stimmungslage um die DFB-Elf schwankt oft rasend schnell zwischen den Extremen. Warum ist das so?
David Raum wählt den einfachen Ansatz. Der Linksverteidiger der DFB-Elf, auch auf dem Platz eher für Schnörkellosigkeit bekannt, steht im Trainingsquartier in Herzogenaurach vor einer Sponsorenwand und hat die mögliche Lösung parat: „Wenn wir über die Mentalität kommen und die Fans spüren, dass wir alles geben auf dem Platz, wenn wir uns reinhauen und wirklich wollen, dann pushen sie uns auch und sind da für uns.“