Stimmung kippt gegen anderes Paar: Nach Alkoholexzess: Doppelte Auszugsdrohung im Sommerhaus der Stars

Die veganen "Aktivisten" Tess und Jakob erkämpfen sich in der Exit-Challenge den Verbleib im "Sommerhaus der Stars". Dort kippt dann die Stimmung in Richtung eines anderen Paares. Gleich zwei Stars drohen mit ihrem Auszug.

"Wunderschöner Tag" sagt Umut Tekin (27) zum Start der dritten Folge von "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL und eine Woche vorher auf RTL+). Vergessen scheint, dass er am Ende der letzten Episode seinen Mitbewohnern noch "die Hölle" auf Erden ankündigte. Überhaupt scheint das Messer-Gate vergeben und vergessen. Wir erinnern uns: Umuts Partnerin Emma Fernlund (23) hatte Sam Dylan (33) vorgeworfen, sie mit einem Messer bedroht zu haben, das er bei einem Streit zufällig in der Hand hielt. Davon ist nun keine Rede mehr, es fallen erleichterte Witze über "Jack the Ripper" Sam.

Der Hass konzentriert sich jetzt wieder auf die Veganer. Tessa Bergmeier (35) und ihr Freund Jakob (39) wurden eigentlich rausgewählt, dürfen aber in einer Exit-Challenge gegen Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (39) kämpfen. Tobias will aus Protest erst nicht antreten, da Tessa den Hobbyjäger als "Mörder" tituliert hatte. Diesem "Rufmord" will Tobias eigentlich keine Bühne bieten. Doch als Sarah ihn überzeugt, da es bei einem freiwilligen Auszug keine Gage gäbe, lenkt er ein. Schließlich haben er und Sarah das Ganze "wegen Kohle gemacht".

Tessa ist der Turm

Also doch eine Exit-Challenge. Die Paare müssen aus Getränkekisten einen Turm bauen, um eine Fahne zu erreichen. Tessas Strategie "der Turm zu sein" geht auf. Sarah und Tobias zersetzen sich hingegen selbst. Tessa und Jakob gewinnen das Spiel locker. Team Vegan bleibt also. Sarah und Tobias sind raus, immerhin mit ihrer Gage. Tobias geht aber als ein Verlierer der Sendung, nachdem er sich um Kopf und Kragen geredet hat, mit schiefen Vergleichen Jäger als diskriminierte Gruppen bezeichnet hat.

Im Haus freuen sich nur Umut und Emma über diesen Ausgang. Weil die Veganer von ihnen als Buhpärchen Nummer eins ablenken. Und weil Tessa und Jakob die einzigen Verbündeten sind.

Gefeiert wird trotzdem, mit reichlich Sekt. Der scheint Rafi Rachek (34) schnell zu Kopf zu steigen. Der Partner von Sam Dylan formt mit den Händen ein Gewehr und zielt auf die Veganer. Damit schießt er übers Ziel hinaus, da sind sich selbst die härtesten Gegner von Jakob und Tessa einig.

Rafi bricht zusammen

Rafi entschuldigt sich schnell, doch das Drama geht dann erst richtig los. Als Sam ihn ermahnt, weniger zu trinken, flippt Rafi aus. Er fühlt sich von seinem Partner bevormundet und als Alkoholiker abgestempelt. Im Bad bricht er unter Tränen zusammen, dann packt er seine Koffer. Sam lässt seinen Freund erstmal machen, er scheint derartige Kapriolen zu kennen.

Die Mitbewohner halten Rafi vom Auszug ab. Am nächsten Morgen entschuldigt der sich vor versammelter Mannschaft für seinen Seelenstriptease (Stefan Kleiser) und bleibt.

Dann wird gespielt. Es steht ein "Sommerhaus"-Klassiker an. Auf durch ein Seil verbundenen Fahrrädern müssen die Paare einen Parcours absolvieren und Fragen beantworten. Alessia Herren (22) und Gatte Can (29) sind am schnellsten und sichern sich einen Platz in der nächsten Runde.

Nächster angetäuschter Auszug

Gloria Glumac (32) und Freund Michael (33) sagt das Spiel überhaupt nicht zu. Sie brechen nach gegenseitigen Beschimpfungen ab. Michael will nicht nur im Spiel wegwerfen, sondern auch die Teilnahme in der Show und die ganze Beziehung. Wie Rafi packt er demonstrativ seine Koffer.

Gloria ist das "Sommerhaus" egal, sie will aber die Beziehung retten. Sie sei ihm schließlich "ein Jahr hinterhergerannt". Auch jetzt rennt sie ihm hinterher und verhindert seinen Rückzug.

Stimmung kippt gegen Emut - doch das Stimmungsbarometer zeigt etwas anderes

Im Haus kippt derweil die Stimmung. Nicht mehr die Veganer, sondern Umut und Emma sind jetzt das Hassobjekt Nummer eins. Warum, das ist nicht so leicht ersichtlich. Besonders Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser (57) schießen wie aus dem Nichts gegen Team "Emut". Mit dieser "Bildungsschicht" haben sie normalerweise nichts zu tun. Mit diesem klassistischen Ausfall verspielen Theresia und Stefan - bisher das ausgleichendste und netteste Paar im Haus - bei den Zuschauern ohne Not Sympathien.

Eine Allianz aus den Diven Sam/Rafi und dem plakativ durchschnittlichen Raul Richter (37) intrigiert derweil hinterrücks gegen Emma und Umut. Doch im Stimmungsbild am Ende der Folge ist davon nicht viel zu merken. Die meisten Negativstimmen, nämlich deren vier, erhalten weiter Tessa und Jakob. Für die Hassobjekte ein "solides" Ergebnis im Vergleich zu den letzten Malen, wie Tessa findet.

Emut bekommen, wie Theresia/Stefan und Raul/Vanessa, nur eine Stimme. Doch das war nur Taktik von Chefintrigant Raul und Co. "Morgen kracht es", verspricht der "GZSZ"-Darsteller.