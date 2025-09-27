Stimmiges Casting: Highlander-Remake: Wrestler Drew McIntyre wird Henry Cavills Bruder

Die Besetzung des "Highlander"-Remakes wächst und wächst. Jetzt ist auch Profi-Wrestler Drew McIntyre zum Cast gestoßen.

Die sowieso schon illustre Besetzung des geplanten "Highlander"-Remakes von "John Wick"-Regisseur Chad Stahelski (57) ist um ein weiteres, markantes Charaktergesicht gewachsen. Wie das US-Branchenblatt "Deadline" enthüllt, wird Wrestling-Star Drew McIntyre (40) in dem Fantasyfilm mitspielen. Er verkörpert Angus MacLeod, den Bruder von Henry Cavills (42) unsterblichem Highlander Connor MacLeod.

Henry Cavill verletzte sich in der "Highlander"-Vorproduktion Die "Highlander"-Produktion war zuletzt durch eine Verletzung von Hauptdarsteller Cavill ausgebremst. Er zog sich schon in der Vorproduktionsphase des Actionfilms eine Blessur zur. Mit dem schottischen Profi-Wrestler McIntyre stößt jetzt ein zweifacher WWE-Champion zum Cast, der im Jahr 2020 das WWE Royal Rumble gewinnen konnte. Für McIntyre ist es die zweite Filmrolle nach dem wenig geliebten "The Killer's Game" aus dem Jahr 2024.

Auch der restliche Cast von "Highlander" kann sich mehr als sehen lassen. Der Neuseeländer Russell Crowe (61) spielt Connor MacLeods Mentor Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, eine Rolle, die im Originalfilm noch von Sean Connery (1930-2020) verkörpert wurde.

Marvel-Star Karen Gillan (37), ebenfalls eine Schottin, spielt Heather, die sterbliche Gattin und große Liebe von Henry Cavills Figur. Mit US-Actionstar Dave Bautista (56) gehört indes auch ein ehemaliger Wrestler zur Besetzung von "Highlander". Er spielt Kurgan, den ebenfalls unsterblichen Widersacher des Highlander. Außerdem dabei: Marisa Abela (28), die in "Back to Black" Amy Winehouse (1983-2011) darstellte.

"Highlander" mit Christopher Lambert (68) in der Hauptrolle avancierte, auch dank der Musik von Queen, Ende der 1980er Jahre zu einem Kultfilm, der mehrere Fortsetzungen nach sich zog. In einer Fernsehserie spielte Adrian Paul (66) Connor MacLeods Verwandten Duncan MacLeod.