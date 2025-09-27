Stimmiges Casting: Highlander-Remake: Wrestler Drew McIntyre wird Henry Cavills Bruder

Die Besetzung des "Highlander"-Remakes wächst und wächst. Jetzt ist auch Profi-Wrestler Drew McIntyre zum Cast gestoßen.
Die sowieso schon illustre Besetzung des geplanten "Highlander"-Remakes von "John Wick"-Regisseur Chad Stahelski (57) ist um ein weiteres, markantes Charaktergesicht gewachsen. Wie das US-Branchenblatt "Deadline" enthüllt, wird Wrestling-Star Drew McIntyre (40) in dem Fantasyfilm mitspielen. Er verkörpert Angus MacLeod, den Bruder von Henry Cavills (42) unsterblichem Highlander Connor MacLeod.