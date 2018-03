Stimmen zum VfB-Spiel in Freiburg „Es fühlt sich richtig gut an“

Von red 17. März 2018 - 10:29 Uhr

Der VfB Stuttgart bliebt weiter ungeschlagen und die Stimmung ist entsprechend gut. Euphorisch will man aber nicht sein. Wir haben die Stimmen zum Spiel gegen den SC Freiburg.





Stuttgart/Freiburg - Der VfB Stuttgart gewinnt das Duell gegen den SC Freiburg 2:1. Damit haben sich die Schwaben den Klassenverbleib so gut wie gesichert und stehen in der Tabelle aktuell auf dem achten Platz. Die Freude und Erleichterung will beim VfB niemand verheimlichen, von Euphorie ist man bei den Schwaben dennoch weit entfernt. Und der Blick auf die Europa League ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwünscht.

VfB-Cheftrainer Tayfun Korkut: „Glückwunsch an die Mannschaft, es war ein hochverdienter Sieg heute. Wir hätten in der ersten Halbzeit eigentlich schon klarer führen müssen, da haben wir sehr gut gespielt. Dann bekommen wir aus heiterem Himmel den Ausgleich. Nach dem Gegentor mussten wir uns kurz durchschütteln, haben danach aber wieder die Kontrolle über das Spiel gewonnen. Wir müssen schauen, dass wir unsere eigenen Stärken auf den Platz bekommen – und das haben wir heute gut gemacht. Jetzt fehlt nicht mehr viel, wir müssen die Punkte aber noch holen.“

VfB-Stürmer und Doppeltorschütze Mario Gomez: „Es war ein verdammt schweres Stück Arbeit, wir müssen bis zur Pause eigentlich noch höher führen. Freiburg ist zuhause wahnsinnig schwer zu schlagen. Aber wir haben uns nicht locken lassen, sind auch nach dem 1:1 cool geblieben, haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert und auf unsere Chance gewartet. Ich bin froh, dass ich dann noch das zweite Tor machen konnte. Wenn man gewinnt, fühlt man sich immer wohl, aber wir müssen weiter dran bleiben.“

VfB-Kapitän Christian Gentner: „Nach dem Ausgleichstreffer haben wir nicht den Kopf hängen lassen, sind sehr geduldig geblieben. Insgesamt haben wir das Spiel gut kontrolliert. Wir haben derzeit einen guten Lauf, aber wir wissen auch, wo wir herkommen. Entscheidend ist, dass wir die theoretisch noch fehlenden Punkte holen, um die Klasse zu halten.“

VfB-Sportvorstand Michael Reschke: „Es wäre unglaubwürdig zu sagen, wenn wir jetzt die ein, zwei nötigen Punkte nicht mehr holen werden in den letzten sieben Spielen. Meine Gefühlswelt ist sehr emotional im Moment. Ich freue mich sehr für die Fans, die Mannschaft und das Trainerteam. Mit der Europa League beschäftigen wir uns aber nicht.“

VfB-Torwart Ron-Robert Zieler: „Es macht richtig Spaß gerade, fühlt sich richtig gut an. Die Europa League ist kein Thema. Wir wissen wo wir herkommen und müssen Demut zeigen. Wenn wir uns aber weiter in diese Richtung entwickeln, können wir weiter sehen.“

SC-Freiburg-Cheftrainer Christian Streich: „Es war ein verdienter Sieg des VfB. Es ist tragisch, dass wir durch ein irreguläres Tor früh in den Rückstand geraten. Stuttgart war dann aber fußballerisch klar besser. Wir haben uns zu wenige Chancen erarbeitet. Beim zweiten Gegentor lassen wir Mario Gomez zu frei laufen – und er schiebt ein.“

