Stimmen zum VfB-Spiel gegen HSV „Wir waren nicht aggressiv und kompakt genug"

Von red 31. März 2018 - 19:16 Uhr

Die Leistung des VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV war zwar eher durchwachsen, doch die VfB-Spieler freuen sich, dass sie ihre Serie ausbauen konnten. Wir haben die Stimmen nach dem Spiel gesammelt.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat beim Heimspiel gegen den Hamburger SV eine durchwachsene Leistung gezeigt. Dementsprechend haben sich einige VfB-Akteure nach dem Spiel in Selbstkritik geübt und vor allem die erste Halbzeit kritisch betrachtet. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt:

„Es war das erwartet schwierige Spiel und so verlief es dann auch. Wir hatten in der ersten Hälfte Probleme, da waren wir zu passiv. In der zweiten Hälfte ist eine klare Steigerung zu erkennen gewesen, die Mannschaft wollte unbedingt gewinnen. Wir sind jetzt acht Spiele unbesiegt, das dürfen wir nicht vergessen. Die Mannschaft hat einiges geleistet in den letzten Wochen, ich bin zuversichtlich, dass wir ähnlich wie schon aus dem Köln-Spiel auch aus diesem Spiel etwas mitnehmen. Letztendlich müssen wir mit dem Punkt leben - wir können aber auch mit dem Punkt leben und konzentrieren uns auf das nächste Spiel.“

HSV-Trainer Christian Titz:

Christian Titz: „Ich finde, dass wir gut ins Spiel gekommen sind. Wir haben es oft geschafft, Spielkontrolle aufzubauen und in der ersten Halbzeit kaum Torchancen zugelassen. Dann machen wir sogar das 2:0, das leider abseits war. Im Gegenzug haben wir nicht gut verteidigt und kassieren das 1:1. Ich denke, wenn wir hier mit einer 1:0-Führung in die Pause gehen, dann rumort es beim VfB und bei den Fans im Stadion. Natürlich sind wir ein Sück weit enttäuscht, weil in unserer Situation nur Siege helfen, um näher an die Nichtabstiegsränge zu kommen. Aber die Mannschaft hat Willen gezeigt gegen einen Gegner, der seit acht Spielen ungeschlagen ist. Und vor allem die jungen Spieler in der Defensive haben es gut gemacht.“

Holger Badstuber:

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Zu einem guten Zeitpunkt erzielen wir den glücklichen Ausgleich. In der zweiten Halbzeit gab es für uns viele Räume, die wir leider nicht nutzen konnten. Wir waren insgesamt nicht aggressiv und kompakt genug. Dass es dann auch gegen den Tabellenletzten schwer wird, hat man gesehen.“

Christian Gentner:

„Wir haben in den letzten Wochen bessere Spiele gezeigt. In der ersten Halbzeit haben wir zu passiv agiert. Wir haben im Mittelfeld keinen Zugriff bekommen, das hat nicht gut ausgesehen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein stabiles und solides Spiel gemacht. Mit mehr Risiko und Willen hätten wir das Spiel auch auf unsere Seite ziehen können. Positiv ist aber, dass wir unsere Serie ausgebaut haben.“

Dennis Aogo:

„Mit der Art und Weise, wie wir uns zurückgekämpft haben, bin ich zufrieden. Wir wissen, wo wir herkommen. Daher müssen wir den Punkt richtig einordnen. Wir müssen in Zukunft kompakter agieren. Die Mannschaftsteile haben heute nicht so gut zusammengearbeitet, wie in den letzten Wochen.“

