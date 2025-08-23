Stimmen zum VfB-Spiel gegen Berlin: „Das ist nicht das Ergebnis, das wir haben wollten“

Nach dem 1:2 des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Am 1. Spieltag der Fußball Bundesliga spielte der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin unter Trainer Steffen Baumgart. Trotz eines Treffers und eines harten Kampfes gelang es dem VfB Stuttgart nicht, den Ausgleich zu erzielen. Union Berlin führte zur Halbzeit bereits mit 2:0 und brachte den Vorsprung über die Zeit. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.