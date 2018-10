Stimmen zum VfB-Spiel bei Hannover 96 „Wir waren mutlos und passiv“

Von pma 06. Oktober 2018 - 18:20 Uhr

Nach der Niederlage des VfB Stuttgart bei Hannover 96 haben sich die beteiligten Akteure zur Partie geäußert. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.





19 Bilder ansehen

Hannover - Gegen Hannover 96 hat der VfB Stuttgart eine schmerzliche 1:3-Niederlage eingefahren und geht als Tabellenletzter mit bereits 13 Gegentoren in die Länderspielpause. Nach der Partie haben sich die beteiligten Akteure zum Spiel geäußert. Wir haben die Stimmen gesammelt.

VfB-Trainer Tayfun Korkut: „Wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, dann war der Pausenstand folgerichtig. Wir waren nicht gut und besonders geärgert hat mich, dass wir mit Ball nicht mutig waren. Nach der Umstellung ist uns vieles besser gelungen, da hatten wir auch eine gute Druckphase. Dennoch ist es ein Rückschlag, da brauchen wir nichts schön reden. Es gilt jetzt aus dem Spiel unsere Lehren zu ziehen und dann wollen wir die zwei Wochen nutzen, um uns auf das wichtige Spiel gegen Dortmund vorzubereiten.“

Hannover-96-Trainer Andre Breitenreiter: „Großes Kompliment an unsere Fans. Wie die hinter uns standen war Wahnsinn. Die Atmosphäre hat uns getragen. Ich freue mich auch für die Jungs, die sich endlich mal belohnt haben. Wir waren dran, waren laufstark, haben gepresst und selbst viele gute Aktionen nach vorne gehabt. In der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass wir nicht nachlassen dürfen. Das hat nicht ganz geklappt, Stuttgart hat das auch gut gemacht, war variabel und hat die Räume gefunden, um uns weh zu tun. Am Ende des Tages ist es dennoch ein verdienter Sieg für uns.“

Hier geht es zu allen Statistiken des VfB Stuttgart

VfB-Keeper Ron-Robert Zieler: „Die erste Halbzeit haben wir verpennt. Das entspricht nicht unserem Anspruch, nicht dem, was wir zeigen wollten. Wir waren mutlos und passiv. Es war einfach zu wenig. Man hätte auch aus dieser Grundausrichtung mehr machen können. Wir müssen jetzt die Köpfe zusammenstecken und kämpfen. Wir haben schon bewiesen, dass wir das können.“

VfB-Präsident Wolfgang Dietrich: „Ich bin enttäuscht und muss das erst einmal sacken lassen.“

VfB-Sportchef Michael Reschke: „Wir hatten einen Plan, aber der ist überhaupt nicht zum Tragen gekommen. Das Bittere ist: Hannover 96 war uns in Sachen Wille und Aggressivität überlegen. Das war ernüchternd. Erst in der zweiten Halbzeit haben wir wie eine Bundesligamannschaft gespielt. Es ist eine total enttäuschende Zwischenbilanz und zwar von den Punkten und den Leistungen her. Die Frage nach dem Trainer stellt sich nicht.“

Lesen Sie hier die Einzelkritik unserer Redaktion, die die VfB-Stars bewertet hat. Auch Sie können hier den VfB-Stars Noten geben. Die Bilder zum Spiel sehen Sie in der Bildergalerie.