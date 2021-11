Neue Coronaverordnung Was in Alarmstufe II in Baden-Württemberg nun gilt

In der Alarmstufe II gilt in der Regel 2 G oder 2 G plus, Zutritt haben also nur Geimpfte und Genesene (2 G), die unter Umständen auch einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorweisen müssen (2 G plus).