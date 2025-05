Stimmen aus der Kommunalpolitik: Nach Merz-Pleite: Blankes Entsetzen an der Basis von CDU und SPD

Von „Verantwortungslosigkeit“ bis „Denkzettel“: Schwarze und rote Lokalpolitiker aus der Region Leonberg reagieren schockiert auf die gescheiterte Kanzlerwahl in Berlin.

Von Fassungslosigkeit bis schierem Entsetzen: Dass Kanzlerkandidat Friedrich Merz im ersten Wahlgang durchgefallen ist, löst an der Basis der Parteien der beiden Möchtegern-Koalitionäre ein mittleres Erdbeben aus. 316 Stimmen hätte der Christdemokrat im Bundestag benötigt, es wurden nur 310. Nun stellen sich viele Fragen, nicht nur in Berlin, sondern auch bei den politischen Akteuren in Städten und Kommunen.

Hart ins Gericht geht Oliver Zander mit den anonym gebliebenen Abweichlern. „Ich bin fassungslos über die Verantwortungslosigkeit der Abgeordneten der Regierungsparteien, die Friedrich Merz nicht gewählt haben“, sagt der Chef des Leonberger CDU-Stadtverbandes. „Es gab Koalitionsverhandlungen und einen Vertrag, und jetzt aus persönlichen Befindlichkeiten Friedrich Merz nicht zu wählen, halte ich für grob fahrlässig für unser Land.“

Lesen Sie auch

„Grob fahrlässig für das Land“: Der Leonberger CDU-Chef Oliver Zander. Foto: Simon Granville

Zander, der auch Vorsitzender der Leonberger CDU-Gemeinderatsfraktion ist, befürchtet nicht nur politische Turbulenzen innerhalb Deutschlands, sondern auch international: „Mit der Nichtwahl von Friedrich Merz schwächen wir unsere Position in der Welt erheblich. Dies führt dazu, dass wir einen beschädigten und schwachen Kanzler zu wichtigen internationalen Verhandlungen, wie beispielsweise mit Trump, schicken.“ Ein zweiter Wahlgang, der noch in dieser Woche stattfinden könnte, müsse „im Bewusstsein der Verantwortung“ stattfinden. „Oder die Abweichler müssen aus der Deckung kommen und konkret einen anderen Kandidaten vorschlagen.“

Nicht minder deutlich drückt sich Ottmar Pfitzenmaier (SPD)aus: „Ein katastrophales Ergebnis, dass den Vertrauensverlust der Menschen in die Politik weiter erhöht und sie noch stärker in Richtung AfD treibt. Verheerend ist das auch für die Wirtschaft, die sehnsüchtig auf Verbesserungen der politischen Rahmenbedingungen wartet.“

„Verheerend“: Leonberges SPD-Fraktionschef Ottmar Pfitzenmaier. Foto: Simon Granville

Aus welchen Reihen die Abweichler kommen, darüber will der Chef der Leonberger SPD-Fraktionschef zwar nicht spekulieren. Dennoch wirft er einen Blick auf die eigene Partei: „Natürlich hat jeder Abgeordnete ein unabhängiges Mandat. Aber wenn die SPD-Basis mit mehr als 85 Prozent für den Koalitionsvertrag stimmt, so ist das ein sehr klares Signal an unsere Abgeordneten, dass sie ihre staatspolitische Verantwortung wahrnehmen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass offensichtlich persönliche Animositäten über das Gemeinwohl gestellt wurden.“

Entsetzte Ratlosigkeit auch in Weil der Stadt: „Ich bin schockiert“, sagt etwa Joachim Oehler, Vorsitzender der CDU in der Keplerstadt. Er selbst sei vorab schon etwas nervös gewesen. „Aber das, was da passiert ist, war in keinster Weise staatsmännisch.“ Er hoffe, dass es bei einem Denkzettel bleibe. „Aber es ist ein denkbar schlechter Start.“ Neuwahlen sind für ihn keine Option.

„AfD und Linke feiern“

Der Weiler SPD-Ortsvereinsvorsitzende Felix Mayer blickt „mit großem Entsetzen“ nach Berlin. „Es ist ein Drama, was sich dort gerade abspielt.“ Die demokratische Mitte verliere stark an Glaubwürdigkeit, „während AfD und Linke feiern“. Auch Mayer hält von Neuwahlen wenig – und fügt noch hinzu: „Eigentlich ist es ja gerade dramatisch genug, was auf der Welt passiert.“

Walter Bauer, der CDU-Fraktionschef im Hemminger Gemeinderat, findet ebenfalls deutliche Worte: „Die Abweichler können ja nur von der SPD kommen.“ Er vermutet gekränkte Egos und persönliche Animositäten hinter den fehlenden Stimmen. Denn im Großen und Ganzen habe die SPD ja gut verhandelt. Er sieht das Ergebnis des ersten Wahlgangs somit als „Denkzettel für die SPD-Spitze in Person von Lars Klingbeil“.

Berhan Tongay, stellvertretender SPD-Vorsitzender in Hemmingen, sieht die Angelegenheit indes ziemlich nüchtern. „Jetzt werden die demokratischen Mechanismen durchlaufen und die Demokratie als solche getestet“, sagt der Sozialdemokrat – der sich die Wahl aber natürlich ebenfalls „ganz anders“ gewünscht hätte. „Aber vielleicht stärkt so etwas ja auch die neue Regierung anstatt sie zu schwächen.“ Neuwahlen möchte er sich nicht ausmalen. Alles in allem brauche es aber „so schnell wie möglich eine stabile Regierung“.