Stilvoller Empfang für Trump: Brigitte Macron glänzt in Versailles

Brigitte Macron setzte beim Empfang von Donald Trump in Versailles auf zeitlose Eleganz. Die französische First Lady erschien in einem Kleid mit besonderem Spitzendetail.
Emmanuel (48) und Brigitte Macron (73) haben Donald Trump (80) am Mittwochabend auf Schloss Versailles empfangen. Anlässlich des Dinners im prunkvollen Ambiente wählte die französische First Lady ein entsprechend elegantes Outfit. Sie erschien in einem gerade geschnittenen, langärmeligen Kleid in Schwarz. Einen Kontrast setzte die weiße Spitze, die asymmetrisch von der linken Schulter bis zum rechten Ärmel verlief. Dazu trug sie weiße Pumps und hatte eine weiße Clutch in der Hand. Ihre Haare steckte sie zu einem tiefen Dutt zusammen.