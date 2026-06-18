Stilvoller Empfang für Trump: Brigitte Macron glänzt in Versailles

Brigitte Macron setzte beim Empfang von Donald Trump in Versailles auf zeitlose Eleganz. Die französische First Lady erschien in einem Kleid mit besonderem Spitzendetail.

Emmanuel (48) und Brigitte Macron (73) haben Donald Trump (80) am Mittwochabend auf Schloss Versailles empfangen. Anlässlich des Dinners im prunkvollen Ambiente wählte die französische First Lady ein entsprechend elegantes Outfit. Sie erschien in einem gerade geschnittenen, langärmeligen Kleid in Schwarz. Einen Kontrast setzte die weiße Spitze, die asymmetrisch von der linken Schulter bis zum rechten Ärmel verlief. Dazu trug sie weiße Pumps und hatte eine weiße Clutch in der Hand. Ihre Haare steckte sie zu einem tiefen Dutt zusammen.

Ihr Ehemann, der französische Präsident, kam in einem schwarzen Anzug sowie mit weißem Hemd und Krawatte. Donald Trump erschien in einem dunkelblauen Anzug.

Rundgang durch den Spiegelsaal

Vor dem gemeinsamen Abendessen führten Emmanuel und Brigitte Macron den US-Präsidenten durch den berühmten Spiegelsaal. Ein Foto davon teilte das französische Staatsoberhaupt selbst auf Instagram. "Dort, wo alles begann. Die Geschichte besiegelt die Freundschaften der Völker", schrieb er zu der Aufnahme.

Am Mittwoch war der G7-Gipfel in Évian zu Ende gegangen. Trump war von dort aus nach Versailles gereist. Später unterzeichnete er noch im Schloss das Rahmenabkommen zur Beilegung des Iran-Kriegs, wie das Weiße Haus auf X mitteilte.