Stilvoller Auftritt: Sängerin Leona Lewis strahlt in Wimbledon

1 Leona Lewis in Wimbledon am 10. Juli 2025. Foto: Stephen Lock/i-Images/Polaris/ddp

Seit Juni verwandelt Wimbledon sich wieder in einen Treffpunkt für Stars und Promis aus aller Welt - darunter Leona Lewis, die in einem strahlend weißen Kleid alle Blicke auf sich zog.











Link kopiert



Leona Lewis (40) hat in Wimbledon einen stilvollen Auftritt hingelegt. Auch in diesem Jahr zieht das traditionsreiche Tennisturnier in London zahlreiche prominente Gäste an - darunter die Sängerin, die am Donnerstag (10. Juli) in einem strahlend weißen, kurzärmeligen Midikleid mit V-Ausschnitt das Geschehen verfolgte. Dazu kombinierte Lewis weiße Pumps, eine türkisfarbene Clutch und zarten Schmuck. Ihre Haare trug sie elegant zurückgesteckt.