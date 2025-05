Stilvoll bei der Dior Cruise Show 2025: Pierre Casiraghis Ehefrau Beatrice feiert Roms zeitlose Schönheit

1 Beatrice Borromeo bei der Dior Cruise Show 2025 in Rom. Foto: getty/WWD / WWD via Getty Images

Zeitlos schön ist Rom und so präsentierte sich auch Pierre Casiraghis Ehefrau Beatrice als Markenbotschafterin in der italienischen Hauptstadt. Dort feierte das Modehaus Dior dieses Jahr seine traditionelle Cruise Kollektion.











Was für eine bezaubernde Kulisse für eine Laufsteg-Show: Das französische Modehaus Dior hat am Dienstag (27. Mai) seine Cruise-Kollektion unter dem Motto "The Beautiful Confusion" (auf Deutsch: Die schöne Verwirrung") in Rom präsentiert und damit die zeitlose Schönheit der italienischen Hauptstadt gefeiert. Zeitlos schön präsentierte sich als Gast auch Beatrice Borromeo (39), die Ehefrau von Pierre Casiraghi (37).