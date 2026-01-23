Stilsicherer Auftritt: Königin Letizia setzt bei Neujahrsempfang auf die Trendfarbe 2026

Beim Neujahrsempfang des diplomatischen Korps im Palacio Real bewies die spanische Königin erneut ihr Gespür für Mode. In einem nachtblauen Samtkleid zog sie alle Blicke auf sich. Diamantohrringe mit Saphiren rundeten den Look ab.

Wenn es um stilsichere Auftritte geht, macht Königin Letizia von Spanien (53) so schnell niemand etwas vor. Kein Wunder, dass sich die Ehefrau von König Felipe VI. (57) bestens mit den Trendfarben auskennt: Beim diesjährigen Neujahrsempfang des diplomatischen Korps am Freitag in Madrid griff sie zu der unangefochtenen Trendfarbe des Jahres.

Letizia setzt bei Empfang auf Samt und Nachtblau Ihr jüngstes Samt-Maxikleid in einem eleganten Nachtblauton besticht durch eine fließende Silhouette mit langen Ärmeln, einen markanten Taillengürtel und eine farblich passende Knopfleiste sowie einen abgerundeten Kragen.

Den Look von Modeschöpfer Felipe Varela trug Letizia bereits einige Male. Dazu kombinierte die 53-Jährige hängende Diamantohrringe mit Saphiren. Ehemann Felipe entschied sich für einen eleganten Smoking mit grauer Nadelstreifenhose und einer zu Letizias Kleid passenden nachtblauen Krawatte.

Viel Händeschütteln für Letizia und Felipe

Anlass für den glamourösen Auftritt war der alljährliche Neujahrsempfang für das diplomatische Korps im Palacio Real, dem königlichen Schloss in Madrid. Das Königspaar empfängt hier Vertreter aus aller Welt - insgesamt sind laut dem Palast 126 Botschaften und fast 800 Konsulate in Spanien ansässig.

Der Termin folgt einem strengen Protokoll: Das Königspaar schüttelt jedem einzelnen Besucher und dessen Begleitung die Hand. Der König hält anschließend eine Rede über die internationale Lage und die außenpolitischen Ziele Spaniens für das neue Jahr, anschließend folgt ein Defilee durch die prunkvollen Säle des Palastes.

"Spanien versteht seine Außenpolitik als eine aktive und konstruktive Beteiligung an den wichtigsten internationalen Debatten, die auf die Förderung der Menschenrechte und der Würde des Einzelnen ausgerichtet ist", betonte der König in seiner diesjährigen Ansprache.