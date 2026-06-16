Stillstand seit Jahrzehnten: Stuttgarts Dauerbrachen – auf diesen 9 Flächen tut sich seit Ewigkeiten nichts

Sie ziehen sich wie ein roter Faden durch Stuttgart: Brachflächen, für die es schon attraktive Nutzungspläne gibt – auf denen sich aber seit Jahrzehnten nichts bewegt. Ein Überblick.

Eine zügige Entwicklung und Umnutzung einer Brachfläche: Der Burgholzhof in Bad Cannstatt, der nach dem Abzug der US-Amerikaner in den 1990er-Jahren innerhalb von sechs Jahren freigeräumt und neu bebaut wurde, ist in Stuttgart eher die Ausnahme. Vor allem nach dem Millennium wird die Liste der Brachflächen, auf denen städtebaulicher Stillstand herrscht, lang und länger. Ein Überblick über die Stuttgarter „Dauerbrenner“.

Walz-Areal in Weilimdorf Das Walz-Areal Stuttgart: Die Gewächshäuser der gleichnamigen Gärtnerei verlottern immer mehr. Foto: Uli Nagel In Weilimdorf ist man nicht gut auf die Stadtverwaltung zu sprechen. Seit 20 Jahren werden Pläne für das Walz-Areal an der Solitudestraße geschmiedet – genauso lang hat sich nichts getan. Dabei war doch spätestens nach der Bürgerbeteiligung vor sechs Jahren der Wunschzettel der Bürgerinnen und Bürger abgearbeitet und das Konzept stand fest.

Jetzt liegt sogar eine Machbarkeitsstudie vor. Doch wann soll die präsentiert werden? Wird das Walz-Areal überhaupt einmal neu genutzt? Nicht wenige in Weilimdorf winken bei dieser Frage fast schon verächtlich ab. Sie fühlen sich von der Verwaltung hingehalten, wenn nicht sogar an der Nase herumgeführt. Das einzig Erfreuliche: die Interimsnutzung (Verein Chloroplast) ist weiter genehmigt.

Das Schafhaus-Gebiet in Mühlhausen

Der Prozess zur Bebauung des Schafhaus-Gebiets in Stuttgart-Mühlhausen ist zäh wie Kaugummi. Wann der Bebauungsplan ausgelegt wird, steht in den Sternen. Foto: Iris Frey

Es ist zwar nur ein schwacher Trost für die Hörnleshasen (so der Spitznamen der Weilimdorfer), doch das Walz-Areal ist beileibe kein Einzelfall in Stuttgart. Denn in vielen Stadtbezirke gibt es Vergleichbares. Mühlhausen etwa hat sein Schafhaus, ein rund 17 Hektar großes Gebiet im Norden in Richtung Kornwestheim, das seit Jahrzehnten in der Zeitstufenliste Wohnen auftaucht, aber immer noch nicht realisiert wird. Das Projekt war zwar immer umstritten, doch allein hier könnten bis zu 700 Wohnungen entstehen. Wettbewerb (2021), Ausstellung im Rathaus (2021) und Bürgerinfo (2023) gab es schon. Doch eine entscheidende Frage ist weiterhin offen: Wann wird der Bebauungsplan endlich ausgelegt?

Die Bettfedernfabrik in Bad Cannstatt

Getan hat sich auf dem Areal der einstigen Bettfedernfabrik in der Hofener Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt nichts, obwohl der Gemeinderat für den neuen Bebauungsplan bereits 2021 grünes Licht gegeben hat. Foto: Uli Nagel

Auch Bad Cannstatt hat eine Brache, auf der schon längst Menschen wohnen sollten: das Areal der einstigen Bettfedernfabrik in der Hofener Straße. Beste Lage am Fuße der Weinberge und in Nachbarschaft zum Neckar – eigentlich prädestiniert für Wohnen, doch seit mehr als 20 Jahren beißt sich die Stadt an der gewünschten Bebauung die Zähne aus. Wobei es sicher nicht hilfreich war, dass die Eigentümer sich dort die Klinke in die Hand gaben.

Der Eigentümer Isaria ließ 2022 die Gebäude abreißen. Doch getan hat sich seitdem trotzdem nichts, obwohl der Gemeinderat für den neuen Bebauungsplan bereits 2021 grünes Licht gegeben hat.

Mit BUWOG als neuem Eigentümer darf die Stadt wieder optimistisch sein, dass nach mehr als 20 Jahren auf dem Areal der ehemaligen Bettfedernfabrik endlich die Bagger auffahren. Auf der Homepage der Vonovia-Tochter macht die Projektbeschreibung unter dem Arbeitstitel „Zuckerle-Quartier“ jedenfalls Hoffnung, dass fast 120 Wohnungen in bester Lage bald Realität werden könnten.

Das Öl-Epple-Areal in Bad Cannstatt

Stillstand auf dem Öl-Epple-Areal in Bad Cannstatt: Das 8000 Quadratmeter große Grundstück gehört der Firma Mahle. Doch das Unternehmen hat seine Neubaupläne vor fast zehn Jahren eingestellt. Foto: Uli Nagel

Die bekannteste Brache und ihr Schicksal liegt in der Quellenstraße nur ein Steinwurf entfernt vom Wizemann-Areal: Das Öl-Epple-Areal in der Quellenstraße, das einst als Stuttgarts größter Umweltskandal negative Schlagzeilen machte. Seit 2010 ist das 8000 Quadratmeter große Grundstück sauber, doch seitdem wartet es auf eine Nutzung. Ein Wohnungsbau-Unternehmen wollte hier schon investieren und auch die Abfallwirtschaft Stuttgart und das Klinikum zeigten Interesse.

Doch erst die jetzige Eigentümerin, die Firma Mahle (hat das Grundstück 2017 gekauft), wollte hier bis zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2020 im großen Stil einen schicken Verwaltungs-Campus für rund 1500 Mitarbeiter bauen. Doch mehr als schöne Pläne und Visualisierungen gab es nicht. Zu sehr war der Konzern in Schieflage geraten. Jetzt wird das Gelände zum Teil als Parkplatz genutzt.

Das Stephan-Areal in Bad Cannstatt

Das 6000 Quadratmeter große Stephan-Areal steht seit Jahren leer. Foto: Uli Nagel

Stuttgarts größter Stadtbezirk hat noch weiteres Brachland im Portfolio, das bei den Stadtplanern immer wieder als potenzielles Bauland auftaucht, auf denen sich seit Jahrzehnten aber nichts tut.

Dazu zählt auch das knapp 6000 Quadratmeter große Stephan-Areal (ehemalige Baufirma) an der Sichelstraße unterhalb des Eisenbahnviadukts. Es ist schon seit rund 20 Jahren leer und offenbar auch bei den Stadtplanern in Vergessenheit geraten. Einst wurde es für die Nutzung als Handwerkerhof untersucht. Mehr auch nicht.

Das Ostend-Areal in Stuttgart-Ost

Schlussendlich und nach vielen Gesprächen stellte die SSB AG das Depot-Areal für ein Basketball-Feld zur Verfügung. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Auch der Nachbarbezirk Stuttgart-Ost hat Beispiele für eine verfehlte Stadtentwicklungspolitik zu bieten. Etwa das Ostend-Areal der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Auch hierfür wurden für den Innenbereich in den vergangenen 20 Jahren schon viele Pläne gemacht und die SSB stellte die Ergebnisse eines Architekturwettbewerbs auch vor: 180 Wohnungen, Flächen für die Stadtteilbibliothek Ost und ein neuer Wochenmarkt-Platz.

Hörte sich alles ziemlich gut an – passiert ist seitdem jedoch nichts. Der Grund: Innerhalb der SSB gab es Widerstand gegen einen Verkauf, weil auf dem Gelände günstige Wohnungen für die Mitarbeiter geplant waren. Mittlerweile ist dieses Thema gestorben. Ob jetzt die Stuttgarter Wohn- und Städtebaugesellschaft (SWSG) vielleicht zum Zuge kommt, ist unklar. Was erfreulich ist: Die nach der Schließung des Spielfelds auf dem Cotta-Platz heimatlos gewordenen Basketballer haben hier einen neuen Platz gefunden.

Das Stöckach-Areal in Stuttgart-Ost

Was wird aus dem EnBW-Areal in Stuttgart-Ost? Einst als Vorzeigeprojekt der Internationalen Bauausstellung 2027 auserkoren, herrscht auf dem Gelände Stillstand. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ganz ähnlich die Situation nur einige 100 Meter entfernt auf dem Stöckach-Areal, das sich im Besitz der Energie Baden-Württemberg (EnBW) befindet. Die Stadtoberen begannen zu jubeln und zu träumen, als sie von den EnBW-Plänen hörten: Unter anderem 800 Wohnungen mit einem hohen Anteil an gefördertem Wohnungsbau sollten dort entstehen. Keine Frage, das Projekt hat das Zeug für ein Vorzeigeprojekt der Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA’27).

Der Rahmenplan wurde 2022 beschlossen, doch der Traum platzte. Nach der Corona-Krise kam der Ukraine-Krieg und im Schlepptau rasant gestiegene Baupreise und neue Anforderungen an die Energieversorgung. Die Folgen: Die EnBW stoppte das Projekt und OB Frank Nopper machte – angesichts des dringend benötigten Wohnraums – ein langes Gesicht. Das Einzige, was man seitdem vernommen hat: Alle Beteiligten wollen am Ball bleiben und weiter prüfen.

Der Eiermann-Campus in Vaihingen

Blick auf eines der denkmalgeschützten Gebäude mit einem verwitterten IBM-Logo. Auf dem Eiermann-Campus in Stuttgart-Vaihingen könnten rund 2000 Wohnungen entstehen. Foto: Julian Rettig

Jahrelang machte die Verwaltungsspitze samt Gemeinderat ebenfalls lange Gesichter, wenn das Thema Eiermann-Campus in Vaihingen zur Sprache kam. Seit IBM 2009 auszog, liegt das Gelände am Autobahnkreuz brach. Investoren gab es in den 17 Jahren einige, doch die Projekte – wie der Garden/VAI Campus – scheiterten teils an den hohen Sanierungskosten. Denn der Großteil der Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Und die Stadt? Die hat das Vorkaufsrecht, machte aber keinen Gebrauch davon. Jetzt will die Nokera AG zuschlagen und das rund 20 Hektar große Areal von der Adler-Group erwerben. Und wie immer ließen schicke Pläne und spektakuläre Visualisierungen nicht lange auf sich warten. Und wie immer ist die Hoffnung in der Verwaltungsspitze auch diesmal wieder groß, dass mit den geplanten 2000 Einheiten das Wohnungsproblem in Stuttgart zum Teil gelöst werden kann.

Das Fahrion-Gelände in Feuerbach

Müll und Schrottautos prägen das Grundstück an der Steiermärker Straße in Stuttgart-Feuerbach. Foto: Uli Nagel

Zum Abschluss noch ein Blick nach Feuerbach. Dort fragt man sich ebenfalls schon seit zwei Jahrzehnten, was mit dem ehemaligen Fahrion-Areal an der Steiermärker Straße passiert. Aktuell ist das Grundstück vor allem ein großer Parkplatz für Schrottautos, insgesamt ein schmuddeliger und vermüllter Ort mit Lost-Place-Flair. Für Wohnungsbau zwar ungeeignet, ließe sich auf dem 41.000 Quadratmeter großen Grundstück doch vieles realisieren, was dem Stadtbezirk gut zu Gesicht stehen würde.

Feuerwache, Sporthalle, Kindertagesstätte, auch hier ist der Wunschzettel lang – doch lange wollte der Eigentümer XXXLutz (hat das Grundstück nach der Insolvenz der Baufirma Fahrion 2006 erworben) nicht an die Stadt veräußern. Mittlerweile stehen die Flächen samt den Gebäuden offenbar zum Verkauf. Das Problem: Angesichts der prekären Haushaltslage der Stadt ist es mittlerweile eher unwahrscheinlich, dass nach 20 Jahren Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann grünes Licht gibt. So sehr er das als Bürgermeister, der auch für die städtischen Liegenschaften zuständig ist, auch möchte.