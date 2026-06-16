Stillstand seit Jahrzehnten: Stuttgarts Dauerbrachen – auf diesen 9 Flächen tut sich seit Ewigkeiten nichts

Sie ziehen sich wie ein roter Faden durch Stuttgart: Brachflächen, für die es schon attraktive Nutzungspläne gibt – auf denen sich aber seit Jahrzehnten nichts bewegt. Ein Überblick.
Eine zügige Entwicklung und Umnutzung einer Brachfläche: Der Burgholzhof in Bad Cannstatt, der nach dem Abzug der US-Amerikaner in den 1990er-Jahren innerhalb von sechs Jahren freigeräumt und neu bebaut wurde, ist in Stuttgart eher die Ausnahme. Vor allem nach dem Millennium wird die Liste der Brachflächen, auf denen städtebaulicher Stillstand herrscht, lang und länger. Ein Überblick über die Stuttgarter „Dauerbrenner“.