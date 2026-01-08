Stilles Museum: Stuttgarter Museum schafft Angebot für neurodivergente Menschen

Mit dem „Stillen Freitag“ schafft das Stadtpalais einen Abend, der speziell auf die Bedürfnisse neurodivergenter Menschen abgestimmt ist. Was bedeutet das?
Das Stadtpalais möchte ein offenes und lebendiges Haus sein, so steht es im Leitbild des Stuttgarter Museums. Dazu gehört, dass es im Museumsinneren auch mal trubelig zugehen darf. Zum Beispiel im Café oder am Tischkicker im Eingangsbereich. Neurodivergenten Menschen, zum Beispiel mit Autismus, ADHS oder dem Tourette-Syndrom, kann das schnell zu viel werden.