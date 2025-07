Stilles Gedenken: Nach Unfalltod von Jota: Schweigeminuten bei Frauen-EM

1 Diogo Jota starb ebenso wie sein Bruder bei einem Verkehrsunfall in Spanien. Foto: Robert Michael/dpa

Bei einem schrecklichen Autounfall kommt Portugals Fußball-Nationalspieler Jota ums Leben. Auch sein Bruder überlebt nicht. Beiden wird bei der Frauen-EM gedacht.











Cernadilla - Nach dem tragischen Unfalltod des portugiesischen Nationalspielers Diogo Jota vom FC Liverpool wird es bei der Frauen-EM in der Schweiz im Gedenken an den 28-Jährigen Schweigeminuten geben. Wie der Europäische Fußballverband mitteilte, wird bei allen heutigen Spielen und den Partien am Freitag ein Moment der Stille eingelegt. Bei den Schweigeminuten wird auch Jotas Bruder André Silva gedacht, der ebenfalls bei dem Verkehrsunfall ums Leben kam.