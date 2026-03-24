Wenn das Geld nicht reicht, bleibt oft nur Verzicht. Der Verein Stille Not bringt Senioren im Friedrichsbau Varieté mit Kaffee, Kuchen und dem Countertenor Nils Wanderer zum Strahlen.
Niedrige Renten, steigende Mieten, immer teurere Lebensmittel – für viele ältere Menschen reicht das Geld im Alltag kaum noch. Auch in einer als wohlhabend geltenden Stadt wie Stuttgart wächst die Altersarmut. Der Traum vom schönen Lebensabend erfüllt sich für viele nicht. Wer keinen eigenen Wohnraum besitzt, muss oftmals so hohe Summen für die Miete aufbringen, dass dafür ein Großteil der Rente draufgeht.