Ein böllerfreies Silvester ist die Chance, den Abend aktiv zu gestalten, statt nur auf Mitternacht zu warten. Diese Ideen machen den Jahreswechsel besonders unvergesslich.
Der Jahreswechsel ist ein Schwellenmoment. Ein kollektives Innehalten zwischen Vergangenheit und Zukunft. Lange Zeit wurde dieser Übergang vor allem lautstark begangen - mit knallenden Böllern, bunten Raketen und viel Rauch. Doch das Bewusstsein wandelt sich: Feuerwerke stehen zunehmend in der Kritik - aus Rücksicht auf Wild- und Haustiere, wegen der Feinstaubbelastung und des Mülls auf den Straßen am Neujahrsmorgen. Wenn um Mitternacht das Kalenderblatt umschlägt, muss es nicht unbedingt knallen: Mit diesen symbolischen Ritualen lässt sich der Jahreswechsel ganz ohne Lärm markieren.