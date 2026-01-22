Stille Helden in Filderstadt: Ehrung für einen echten Tüftler

Geht nicht gibt’s nicht für Gerd Zimmermann. Er repariert leidenschaftlich gern technische Dinge, ehrenamtlich für andere. Deswegen ist er als „Filderstädter des Jahres“ ausgezeichnet.
Die meisten Haushalte haben ihre Werkstatt versteckt in der Garage oder im Keller, bei Gerd Zimmermann muss man hoch hinaus, um zur Werkbank zu gelangen. In einem Räumchen unterm Dach hat er sich sein Bastelstudio eingerichtet. In vielen Schublädchen warten Schrauben, Nägel und andere Kleinteile auf ihren Einsatz, ein stattlicher schwarzer Werkzeugkoffer enthält Zangen, Schraubenzieher und anderes Gerät. Es ist Gerd Zimmermanns Einsatzkoffer. Den nimmt er mit, wenn bei irgendjemandem in Filderstadt mal wieder etwas klemmt. Wenn eine Tür nicht mehr richtig schließt oder eine Leiste locker ist. Dann steht Gerd Zimmermann mit „Rat und Tat“ parat.