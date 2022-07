14 Schauspielerin Keira Knightley mit Lebensgefährte James Righton. Foto: IMAGO/Starface/IMAGO/Antoine Flament/Starface

Für die britische Schauspielerin Keira Knightley ist Mode mehr als nur eine schöne Nebensache. Designerteile geben der 37-Jährigen in Krisenzeiten Halt und Trost. Nun war sie bei einer Modenschau von Chanel in Paris zu Gast. Ein Stilcheck.















Link kopiert

Es heißt ja immer, die Leute hätten sich in der Hochphase der Pandemie gehen lassen. In Unterhosen zur Video-Schalte, in der Joggingbuxe auf die Fernsehcouch, in den Badeschlappen zum Supermarkt. Kleidung sollte nur weich und möglichst dehnbar sein.

Keira Knightley aber hat sich dieser Verlotterung widersetzt und schlüpfte – wie sie in Interviews betonte – auch während des Lockdowns in ihre Designerkleider von Chanel. Angeblich wollte die britische Schauspielerin mit ihrem Stilbewusstsein die Familie bei Laune halten.

Chanel in allen Lebenslagen

Man sieht: schöne Kleider können einer Frau und manch einem Mann Stärke verleihen, sie trösten, sie ein bisschen vom Wahnsinn des Lebens ablenken. Chanel beim Kochen, beim Grillen im Garten. Dass Keira Knightley nun, Monate nach dem Lockdown, zu einer Modenschau des Traditionshauses Chanel in Paris in einem engen, schulterfreien Schwarzen auftauchte und mit ihrer lässigen Haltung alle Blicke auf sich zog, muss nicht verwundern. Knightley sah nicht verkleidet aus. Sie vermittelte vielmehr den Eindruck, als wäre Mode eine Selbstverständlichkeit und ein perfekt geschnittenes Designerkleid wie eine zweite Haut.