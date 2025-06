Stil kennt kein Alter: Jane Seymour: Königlicher Auftritt auf dem roten Teppich

1 Jane Seymour steht seit über 60 Jahren vor der Kamera. Foto: ddp/STELLA Pictures/Zuma Press

Jane Seymour sorgte beim Filming Italy Sardegna Festival für einen glamourösen Auftritt: In einem weißen, schulterfreien Kleid schritt die 74-Jährige über den roten Teppich. Die Schauspielerin erhielt einen Preis für ihr Lebenswerk.











Wie eine Königin schritt Jane Seymour (74) über den roten Teppich des Filming Italy Sardegna Festivals auf Sardinien. In einem bodenlangen weißen Kleid mit schulterfreiem Ausschnitt und Rüschen in Blütenform beweist die Schauspielerin einmal mehr, dass Schönheit kein Alter kennt. Eine große Perlenkette mit floralen Designs und funkelnde silberne Schuhe rundeten ihren königlichen Look ab.