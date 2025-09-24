Grüne Revolution in der Grünpflege - die E-Lastenräder von Stihl

Der Waiblinger Gerätehersteller Stihl erprobt derzeit riesige E-Lastenräder. Die Zielgruppe sind Bauhöfe und Gärtnereien – wir erklären die Vor- und Nachteile der Fahrzeuge.
Herabgefallenes Laub, herumliegender Müll, der Rasen muss gemäht werden – in Parks und Grünanlagen gibt es immer viel zu tun. Normalerweise nutzen Mitarbeiter von Bauhöfen und Gärtnereien für solche Arbeiten Kleinlaster oder Multifunktionsfahrzeuge. Doch die Waiblinger Firma Stihl will dies ändern: Sie arbeitet an elektrisch betriebenen, vierrädrigen Lastenrädern, die als kompakte Geräteträger dienen sollen.