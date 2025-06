Stiftungsförderung: AfD-nahe Stiftung fordert Staatsgeld in Millionenhöhe

AfD-nahe Stiftung fordert Staatsgeld in Millionenhöhe

1 Erika Steinbach (AfD), Vorsitzende der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung: "Wir haben ein Anrecht auf Förderung." Foto: Jörg Ratzsch/dpa

Vorträge, Stipendien, politische Forschung - parteinahe Stiftungen bekommen dafür Geld vom Staat. Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung ging bisher leer aus. Ändert sich das jetzt?











Berlin - Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung drängt nach dem dritten Einzug der AfD in den Bundestag auf eine Beteiligung an der staatlichen Finanzierung politischer Stiftungen. "Wir haben ein Anrecht auf Förderung", sagte die Stiftungsvorsitzende Erika Steinbach (AfD) in Berlin. Sie gehe davon aus, dass das zuständige Bundesinnenministerium grünes Licht dafür gebe. Der Antrag für die Förderung für das Jahr 2026 sei beim Ministerium gestellt.