Stiftung Warentest: KI entscheidet über Jobs und Kredite – Was Verbraucher tun können

Künstliche Intelligenz mischt inzwischen überall mit. Sie entscheidet auch über Preise oder sortiert Bewerber aus. Doch man kann Kontrolle zurückgewinnen.
Über Jobs, Wohnungen und Versicherungen, auch über die Vergabe von Rabatten und Krediten entscheiden immer häufiger Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI): Darauf weist die Stiftung Warentest am Donnerstag hin. „Besonders problematisch ist dabei die mangelnde Transparenz. Verbraucher wissen oft nicht, warum sie einen schlechteren Kredit-Score oder höheren Preis bekommen.“