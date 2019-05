1 14 Deos und 6 Antitranspirantien haben die Experten getestet. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn

Sie helfen gegen unerwünschten Geruch und sorgen für trockene Achseln: dabei muss ein gutes Deo oder Antitranspirant nicht zwingend teuer sein, wie jetzt Stiftung Warentest herausgefunden hat.

Berlin - Auch günstige Deos schützen zuverlässig vor Achselgeruch. Das hat die Stiftung Warentest ermittelt. Trockene Achseln gibt es mit regulärem Deo aber noch nicht: Wer neben dem Geruch auch Nässe bekämpfen will, muss zu sogenannten Antitranspirantien greifen. Hierbei gibt es aber ebenfalls für wenig Geld zuverlässigen Schutz, heißt es in der Zeitschrift „test“ (Ausgabe 6/2019).

14 Deos und 6 Antitranspirantien haben die Experten getestet - alles Unisex-Produkte als Roller, Creme, Stick oder fester Deo-Block. 13 der 20 Kandidaten sind insgesamt „gut“, vier „befriedigend“.

Auch Deo von Aldo bekommt Note „gut“

Testsieger bei den Deos ist das „Deo Wasserlilie 48h“ von CD mit einem 100-Milliliter-Preis von 2,70 Euro. Knapp dahinter folgen drei Produkte von Greendoor („Deo Creme ohne Aluminium“, 15,90 Euro pro 100 Milliliter), Nivea („Fresh Natural 0% Aluminium Deodorant“, 3,10 Euro) und Sebamed („Balsam Deo Sensitive“, 4,80 Euro). Kaum schlechter und der günstigste unter den „gut“ bewerteten Kandidaten ist ein Deo von Aldi Nord („Biocura Body Care Pure Basic Deo Roll-On“) für einen umgerechneten Preis von 1,10 Euro.

Bei den Antitranspirantien sind die beiden Testsieger von dm und Lidl gleichzeitig auch mit die günstigsten: Das „Balea Anti-Transpirant Original Dry“ und das „Cien Naturla Minerals with Aloe Vera Antitranspirant“ kosten jeweils 1,10 Euro für 100 Milliliter.

Aluminium sorgt für trockene Achseln

Die getesteten Deos kommen in der Regel ohne Aluminium aus, verhindern dafür aber keine Achselnässe. Bei den Antitranspirantien ist es umgekehrt: Wer trockene Achseln will, kommt nach Angaben der Warentester nicht um Produkte mit Aluminium herum. Der Stoff kann giftig wirken, wenn er in großen Mengen über längere Zeit aufgenommen wird. Ob und wie auch das Aluminium in Antitranspirantien dem Körper schaden kann, ist aber noch umstritten.