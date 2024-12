Stiftskirche Stuttgart: Das Jesus-Experiment

1 Die Citydiakonin Doris Beck mit dem Jesuskind in der Stiftskirche Foto: Jan Sellner

„Was wäre, wenn Jesus bei dir klingelt . . .?“ Mit dieser Fragen waren City-Diakonin Doris Beck und ihr Team an verschiedenen Orten in der Stadt unterwegs und haben teils überraschende Antworten bekommen. In der Stiftskirche kann man das Ergebnis besichtigen.











Leute, die mit dem Jesus-Kind in der Stadt unterwegs sind – Das kommt nicht jeden Tag vor. Und dazu stellen sie auch noch Fragen: „Was wäre, wenn Jesus bei dir klingeln würde?“ Bei der ungewöhnlichen Gruppe handelte es sich um die City-Diakonin Doris Beck von der evangelischen Stiftskirchengemeinde und ihr fünfköpfiges Team. Das Team wollte wissen, was Menschen über Jesus denken, ob er in ihrem Leben oder Alltag einen Platz haben und was sich dadurch verändern würde.