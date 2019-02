1 Viele Städte überschreiten den Stickoxid-Grenzwert – Stuttgart vorweg. Foto: dpa

Stuttgart hat weiterhin ein Stickoxid-Problem – damit muss man unaufgeregt umgehen, findet Lokalchef Jan Sellner.

Stuttgart - Zweimal wurde Stuttgart in dieser Woche zur Hauptstadt erklärt: Das Dating-Portal Tinder gab bekannt, dass die Stuttgarter bei der Anbahnung zwischenmenschlicher Kontakte im bundesweiten Vergleich am aktivsten sind. Man mag darin eine gute Nachricht sehen, die zweite ist unzweifelhaft eine schlechte: Stuttgart hat den Titel Stickoxid-Hauptstadt zurück, nachdem zuletzt München die Schlechte-Luft-Liste der Städte angeführt hatte. Zwar hat sich die Luftbelastung in der Landeshauptstadt gegenüber dem Vorjahr verbessert, sie ist aber immer noch zu hoch – und das hat nichts mit der Messstelle am Neckartor zu tun, die in den Augen von Kritikern zum Sinnbild behördlichen Unsinns geworden ist. Vielmehr weisen vier von sieben Messstellen in der Stadt im Jahresmittel signifikante Überschreitungen der Grenzwerte auf.

Wie wird diese Nachricht aufgenommen werden? Tragen die Zahlen zur Versachlichung der emotional aufgeladenen Diskussion bei, die zunehmend von Kakofonie und Stimmengewirr beherrscht wird – neuerdings auch unter Lungenärzten? Die Hoffnung ist leider gering, denn die Dieselfahrverbote spalten die Bürgerschaft. Dadurch vergiftet das Luft-Problem, das Stuttgart unzweifelhaft hat, zunehmend auch das Klima in der Stadtgesellschaft. Das Bild Stuttgarts nach außen leidet schon länger: Stau-Stadt, Feinstaub-Stadt, Fahrverbots-Stadt – sehr einladend klingt das alles nicht.

Der Verzicht auf gezielte Kontrollen macht es nicht besser. Denn so sind Fahrverbote erst recht angreifbar. Wer Verstöße nicht mit Nachdruck sanktioniert, darf keine Verbote erlassen – dem Rechtsstaat zuliebe, der sonst an Glaubwürdigkeit verliert. Stuttgart muss insgesamt stimmiger werden. Derzeit wirkt die Stadt buchstäblich nicht mit sich im Reinen.

jan.sellner@stzn.de