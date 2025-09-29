Stichwahlen in NRW: Parteien beraten Stichwahlergebnis – AfD und Grüne Verlierer

Wechsel auf den OB-Sesseln, Sieger und anderswo lange Gesichter – was nehmen die Parteien aus den NRW-Stichwahlen mit?
Düsseldorf - Nach den Stichwahlen um kommunale Spitzenposten in Nordrhein-Westfalen analysieren die Parteien ihre Ergebnisse. Dafür kommt auch der Kanzler nach NRW: Friedrich Merz (CDU) nimmt an einer Sitzung des CDU-Landesvorstands (16.30 Uhr) in Düsseldorf teil. Anschließend ist ein gemeinsames Pressestatement mit dem Ministerpräsidenten und CDU-Landeschef Hendrik Wüst geplant.