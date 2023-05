Stimmabgabe in Deutschland beginnt – großer Andrang in Zuffenhausen

15 Vor dem Wahllokal in Zuffenhausen drängen sich die türkischen Wahlberechtigten. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

In Deutschland hat die Stimmabgabe zur Stichwahl in der Türkei begonnen. In Stuttgart haben sich am Samstag Hunderte in die Schlange vor dem Wahllokal in Zuffenhausen eingereiht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit dem heutigen Samstag haben die türkischen Mitbürger in Deutschland die Möglichkeit ihre Stimme bei der Stichwahl um das türkische Präsidentenamt abzugeben. In Stuttgart stieß die Möglichkeit am Mittag auf großes Interesse.