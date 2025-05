Stevie Wonder gilt als einer der einflussreichsten Visionäre des Soul und Funk. Am 13. Mai wird die Musiklegende 75 Jahre alt.

In seine Karriere startete die am 13. Mai 1950 als Stevland Hardaway Judkins Morris geborene Musik-Ikone Stevie Wonder als waschechtes Wunderkind. Seiner körperlichen Einschränkung zum Trotz - kurz nach seiner Geburt verlor er das Augenlicht - machte er sich schon im zarten Kindesalter als Sänger und Multi-Instrumentalist in der R&B- und Soul-Szene einen Namen.

Erster Plattenvertrag mit elf Jahren

Bereits mit elf Jahren unterschrieb er im Jahr 1961 seinen ersten Plattenvertrag bei dem Label Motown, dessen begeisterter Chef Berry Gordy (95) ihm auch gleich noch den passenden Künstlernamen mit auf den Weg gab. Im folgenden Jahr nahm der frisch gebackene "Little Stevie Wonder" zunächst ein Album mit Cover-Songs seines Idols Ray Charles und ein weiteres mit ersten Eigenkompositionen auf. Ein 1963 veröffentlichtes Album mit Live-Aufnahmen seiner ersten Konzerte trug den Titel "The Twelve-Year-Old Genius" und katapultierte den hochbegabten Knaben prompt zum ersten Mal an die Spitze der US-Charts.

Mit 18 begann Stevie Wonder zunehmend damit, stärkeren Einfluss auf die Arrangements seiner Kompositionen zu nehmen und seinen eigenen Stil zu entwickeln, der in den anbrechenden 1970er-Jahren dann in seine volle Blüte trat. Auf Alben wie "Talking Book" (1972), "Innervisions" (1973) oder "Songs in the Key of Life" (1976) brachte das erwachsen gewordene Wunderkind frischen Wind in die seinerzeit auf der Stelle tretende Soul- und Funk-Musik. Dies gelang ihm nicht zuletzt durch den avantgardistischen Einsatz neuartiger elektronischer Instrumente wie den Synthesizer.

Karriere-Höhepunkt mit "I Just Called To Say I Love You"

Auch wenn er Anfang der 1980er mit oscarprämierten Superhits wie "I Just Called To Say I Love You" und Duetten mit Kollegen wie Michael Jackson (1958-2009) oder Paul McCartney (82) den Höhepunkt seines kommerziellen Erfolgs erlebte, ist sich die Kritik weitgehend darüber einig, dass die späteren Werke des Musikgenies deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurückblieben. Nach 1987 zog sich Stevie Wonder zunehmend zurück und veröffentlichte seitdem nur noch zwei Alben, das letzte davon im Jahr 2005.

Vater von neun Wunderkindern

Dennoch steht der Musiker bis heute regelmäßig bei kleineren Tourneen und ausgewählten Events auf der Bühne. Zuletzt sah man ihn am 5. Mai 2025 zusammen mit dem US-Superstar Usher (46) bei der Eröffnung der Met Gala in New York performen. Zu der Veranstaltung kam der mit sagenhaften 22 Grammys ausgezeichnete Künstler in Begleitung seiner Ehefrau Tomeeka Robyn Bracy (51) und einem seiner insgesamt neun Kinder, von denen das letzte im Jahr 2014 zur Welt kam. Auch in seinem Privatleben dürfte es dem einstigen Wunderknaben des Soul weiterhin nicht langweilig werden.