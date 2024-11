Steven Spielbergs Challengers-Star: Josh OConnor im Cast bestätigt

Die Besetzung für Steven Spielbergs (77) neuen Film kann sich sehen lassen. Bisher wurden für das noch unbenannte Projekt bereits Emily Blunt (41, "The Fall Guy"), Colin Firth (64, "Kingsman"), Colman Domingo (54, "Die Farbe Lila") und Eve Hewson (33, "Ein neuer Sommer") als Darsteller bekannt gegeben. Jetzt hat das Branchenmagazin "Variety" mit Josh O'Connor (34) ein weiteres Castmitglied bestätigt.

Der britische Schauspieler ist besonders für seine Rolle in der Serie "The Crown" bekannt, in der er zwei Staffeln lang Prinz Charles verkörperte. Außerdem spielte er neben Zendaya (28) eine der männlichen Hauptrollen im Tennisdrama "Challengers". Aktuell dreht er an der Seite von Alana Haim (32) den Film "The Mastermind" und wird zudem in Rian Johnsons (50) starbesetztem "Knives Out"-Dreiteiler "Wake Up Dead Man" zu sehen sein. Welche Rolle O'Connor bei Spielberg besetzen wird, ist noch nicht bekannt.

Spielbergs Projekt noch geheim

Worum genau es in dem neuen Film von Starregisseur Steven Spielberg gehen wird, ist aber ebenfalls noch gänzlich unbekannt. Universal Pictures kündigte das Werk lediglich als "neuen Original-Event-Film" an. Genaue Details zur Handlung fehlen bisher, allerdings soll der Film "Science-Fiction-Elemente" enthalten. Das Drehbuch stammt von David Koepp (61), der bereits bei "Jurassic Park", "Krieg der Welten" und "Indiana Jones" mit Spielberg zusammenarbeitete. Produziert wird der Film ebenfalls von einer alten Spielberg-Bekannten, seiner "West Side Story"-Kollegin Kristie Macosko Krieger (54).

Der Film mit O'Connor, Blunt und Co. wurde für den 15. Mai 2026 angekündigt.