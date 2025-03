Steve Witkoff: Trumps Mann für heikle Missionen

1 Steve Witkoff wird von Reportern umlagert. Foto: AFP/MANDEL NGAN

Die Geschichte von Donald Trump und Steve Witkoff hat ihren Anfang vor mehr als 40 Jahren. Wer ist die diplomatische Wunderwaffe des US-Präsidenten?











Link kopiert



Der Legende nach soll es morgens um drei gewesen sein, irgendwann in den 80 er Jahren, irgendwo in einem Deli in Manhattan. Donald Trump, der Immobilienhändler aus Queens, soll dort den Anwalt Steve Witkoff getroffen haben, der in der Bronx geboren wurde. Erst gab es Käsesandwiches, dann eine Zusammenarbeit. 40 Jahre später sind Trump und Witkoff immer noch miteinander verbandelt. Der eine ist US-Präsident, der andere dessen diplomatische Wunderwaffe. Offiziell ist Außenminister Marco Rubio der oberste Chefdiplomat der USA, doch nicht wenige halten Witkoff für die mindestens ebenso wichtige Erscheinung.