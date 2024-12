Steve Rogers oder Johnny Storm?: Chris Evans kehrt zu Marvel zurück - doch in welcher Rolle?

Nach Robert Downey Jr. (59) kommt der nächste Ur-Avenger zurück ins Marvel Cinematic Universe. Chris Evans (43) soll in "Avengers: Doomsday" dabei sein. Dies berichten diverse US-Branchenmagazine, "The Hollywood Reporter" will das Gerücht sogar bestätigen können. Der Neustart der Avengers-Reihe soll am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen.

Rückkehr als Captain America?

Doch in welcher Rolle Chris Evans ins MCU zurückkehrt, ist noch offen. Denn es gibt gleich drei Optionen. Da wäre natürlich Steve Rogers alias Captain America. Chris Evans verkörperte den Supersoldaten in den ersten vier "Avengers"-Filmen und diversen MCU-Solofilmen.

Lesen Sie auch

Doch in "Avengers: Endgame" (2019) übergab Steve Rogers den ikonischen Schild in Stars-and-Stripes-Optik an Sam Wilson (Anthony Mackie, 46). Der firmiert seitdem im MCU als neuer Captain America. In dieser Rolle soll Mackie auch in "Avengers: Doomsday" dabei sein. Doch bei Marvel mit seinen Multiversen ist es nicht ausgeschlossen, dass mehrere Captain Americas parallel existieren.

Oder als Johnny Storm?

Wahrscheinlicher erscheint aber Chris Evans MCU-Comeback als Johnny Storm. Die menschliche Fackel verkörperte Evans in "Fantastic Four" (2005) und dem Sequel "Rise of the Silver Surfer" (2007). Beide Marvel-Verfilmungen kamen vor dem offiziellen Start des MCU in die Kinos. Doch erst kürzlich hielt Johnny Storm darin Einzug. Chris Evans hatte in der Rolle einen kurzen Gastauftritt in "Deadpool & Wolverine".

Es gibt noch ein drittes Szenario für eine Rückkehr von Chris Evans: Er spielt eine völlig neue Rolle. Dies ist bei Robert Downey Jr. der Fall. Der Oscar-Preisträger verkörpert in "Avengers: Doomsday" nicht seine angestammte MCU-Rolle des Iron Man, sondern den titelgebenden Schurken Doctor Victor von Doom. Der ist in den Comics der Erzfeind der Fantastic Four. Was wiederum für ein Evans-Comeback als Johnny Storm sprechen könnte.