Steve Carell : Hollywoodstar zahlt Abschlussball-Tickets für Feueropfer

Nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles hat Schauspieler Steve Carell eine besondere Überraschung für betroffene Schülerinnen und Schüler: Der Hollywoodstar übernimmt alle Kosten für deren Abschlussball-Tickets und sorgt damit für einen Lichtblick in schweren Zeiten.

Mit dieser Aktion beweist Steve Carell (62), dass er nicht nur ein begnadeter Komiker, sondern auch ein Mann mit großem Herz ist. Der aus "The Office" bekannte Schauspieler überraschte Schülerinnen und Schüler, die von den verheerenden Eaton-Waldbränden in Los Angeles betroffen sind, mit einer besonderen Nachricht: Er übernimmt die Kosten für ihre Abschlussball-Tickets.

In einem Video, das an sechs von den Bränden betroffene oder zerstörte Schulen ging, verkündete der Schauspieler die freudige Nachricht. "Aufgepasst, an alle Abschlussklassen", beginnt Carell in seinem typisch trockenen Tonfall. "Das ist Steve Carell mit einer besonderen Ankündigung. Ich arbeite mit einer wunderbaren Wohltätigkeitsorganisation aus Virginia namens Alice's Kids zusammen. Und Alice's Kids wollte euch wissen lassen, dass sie für all eure Abschlussball-Tickets bezahlen werden. Und falls ihr eure Abschlussball-Tickets bereits gekauft habt, werden sie euch die Kosten erstatten."

"Die Kinder lieben Steve Carell"

Wie das US-Magazin "People" berichtet, wurde die Hilfsaktion von Ron Fitzsimmons, dem Geschäftsführer von Alice's Kids, initiiert. "Aus irgendeinem Grund erwähnte jemand, dass die Kinder Steve Carell lieben", erklärte Fitzsimmons. "Sie scheinen während Covid auf 'The Office' hängengeblieben zu sein und kennen ihn auch aus 'Ich - Einfach unverbesserlich'. Steve und seine Frau Nancy sind seit Jahren große Unterstützer unserer Organisation."

Als Fitzsimmons den Schauspieler um Hilfe bat, reagierte dieser offenbar prompt: "Ich habe ihn gefragt, ob er ein Video machen würde, und er hat es mir innerhalb weniger Stunden geschickt", freute sich Fitzsimmons.

Lichtblick in schweren Zeiten

Der Eintrittspreis von etwa 150 Dollar pro Person, was aktuell etwa 140 Euro bedeutet, wäre für viele der vom Feuer betroffenen Familien eine zusätzliche finanzielle Belastung gewesen. "Der Abschlussball ist ein Übergangsritual und so viele Kinder hätten die ungefähr 150 Dollar Eintrittsgebühr nicht bezahlen können", erklärte Fitzsimmons. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass viele Kinder einfach eine Aufmunterung brauchen", fuhr er fort.

In den Kommentaren auf Social Media wurde die Aktion begeistert aufgenommen. "Was für eine durchdachte Art, Kinder zu feiern, die so viel verloren haben", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte humorvoll: "Scott's Tots wird wahr" - eine Anspielung auf eine berühmte Episode aus "The Office", in der Carells Figur Michael Scott einer Gruppe von Teenagern ein großes Versprechen gibt, das er nicht einhalten kann.

Teil einer Promi-Hilfswelle

Carell ist nur einer von vielen Prominenten, die die Opfer der Waldbrände in Los Angeles unterstützen. Beyoncé spendete 2,5 Millionen Dollar, während Stars wie Chris Stapleton und seine Frau Morgane, Rita Wilson und Tom Hanks, Leonardo DiCaprio und The Weeknd jeweils eine Million Dollar an verschiedene Hilfsorganisationen überwiesen.

Auch Herzogin Meghan half persönlich in Altadena, indem sie gemeinsam mit der Gruppe "Altadena Teen Girls Fire Recovery" Hilfsgüter an Vertriebene verteilte. Zoe Saldaña unterstützte am Martin Luther King Jr. Day Freiwillige des National Day Laborer Organizing Network (NDLON) in Pasadena.

Die Waldbrandsaison in Kalifornien begann in diesem Jahr besonders früh und entwickelte sich heftig. Die Eaton-Feuer zerstörten im Januar zahlreiche Häuser und Schulen in der Region und zwangen tausende Menschen zur Flucht.