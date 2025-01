Steve Ayan: Seelenzauber: Eine faszinierende Reise durch die Geschichte der Psychologie

1 Steve Ayan hat ein lesenswertes Buch geschrieben über die Entdeckung der Seele. Foto: Lukas Jenkner

Die Psychologie gehört heute fest zum Inventar menschlichen Denkens und Zusammenlebens. Ihre Anfänge waren mitunter obskur, wie jetzt in einem neuen Buch nachzulesen ist.











Link kopiert



„Mental Health“ ist seit einigen Jahren schwer in Mode. Gemeint ist damit das emotionale, körperliche und soziale Wohlbefinden des Individuums und alles, was dazu beiträgt: Von einer Arbeitswelt ohne toxische Einflüsse über eine offene Gesprächskultur in sozialen Beziehungen und eine gesunde Sexualität bis hin zu psychotherapeutischen Behandlungen, um seelische Störungen zu behandeln.