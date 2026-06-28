Steuervorhaben: Preis für Shisha-Tabak könnte sich verdoppeln

Es riecht süßlich und fruchtig, wenn in den tausenden Shisha-Bars geblubbert wird. Medizinern ist das ein Graus, was die meisten Konsumenten nicht stört. Ihnen drohen Preiserhöhungen.
Berlin - Wer Shisha raucht, wird künftig vermutlich deutlich stärker zur Kasse gebeten werden. Wie aus einem Gesetzesentwurf zum Tabaksteuergesetz und einer Steuerstatistik hervorgeht, soll die aktuelle Tabaksteuerlast von etwa 56 Euro pro Kilogramm Wasserpfeifentabak bis 2030 schrittweise auf 188,46 Euro pro Kilo hochgehen.