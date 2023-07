1 Amazon-Gründer Jeff Bezos zahlte jahrelang überhaupt keine Steuern. Foto: dpa/Pablo Martinez Monsivais

Die Empörung über die niedrigen Steuersätze von Superreichen in den USA ist groß. Ein Wirtschaftsforscher sieht aber auch in Deutschland große Ungerechtigkeiten bei der Steuer.









Stuttgart/Washington - Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland können Superreiche durch legale Tricks massiv Steuern sparen. „Die Fachkräfte bei Daimler oder Bosch, die vielleicht 100 000 Euro im Jahr verdienen, zahlen einen höheren Einkommensteuersatz als viele Superreiche im Land“, sagte der Steuerexperte Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung unserer Zeitung. Auch in Deutschland müssten Superreiche ihre Dividenden und Veräußerungsgewinne nicht bei der privaten Einkommensteuer angeben, wenn sie diese in unternehmerischen Strukturen halten. Damit gelte auch für diese die niedrigere Unternehmenssteuer.