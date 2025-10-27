Steuerschätzung für den Südwesten: Wieso Finanzminister Bayaz trotz Steuerplus weiter auf Vorsicht setzt

Laut Steuerschätzung hat Baden-Württemberg gut 1,5 Milliarden Euro mehr in der Kasse als erwartet. Das Problem: Die Not für Städte und Gemeinden hat sich weiter verschärft.
Die aktuelle Steuerschätzung ist keine schlechte Nachricht für Baden-Württemberg, aber eine richtig gute ist es auch nicht. Immerhin 1,558 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen werden nach den Erwartungen der Experten 2025 und 2026 in die Landeskasse fließen. Dabei ist der dickere Batzen mit knapp über einer Milliarde Euro zusätzlich 2025 zu erwarten; 550 Millionen Euro stehen als Plus dann im nächsten Jahr ins Haus.