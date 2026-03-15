Steuerreform: Steuersenkungen ohne Geld – das Dilemma von Merz und Klingbleil

Die Bundesregierung verspricht Steuersenkungen – doch das Geld fehlt. Wie Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil die Quadratur des Kreises versuchen und warum jede Lösung schmerzt.
Wenn es um Steuerpolitik geht, werden Politiker zu Marktschreiern. Wie von einer Kiste herunter ruft dann jeder laut in die Menge, welches Angebot er bewerben möchte. „Nehmt von den Reichen und gebt es den Armen“, ruft der eine im Stil von Robin Hood aus. „Die Unternehmenssteuern müssen schnell runter, um Arbeitsplätze zu retten“, ruft ein anderer. Stimmengewirr.