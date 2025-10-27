Steuerplus für Baden-Württemberg: Wieso aktuell keine gute Zeit für Wahlgeschenke ist

Zwar ist die Steuerschätzung besser ausgefallen als erwartet. Gerade jetzt wäre eine Abkehr vom Sparkurs ein Fehler, findet unsere Landeskorrespondentin Bärbel Krauß.
Fünf Monate vor der Wahl ist die Versuchung vielleicht besonders groß, mit 1,5 Milliarden Euro Mehreinnahmen, die die Steuerschätzung ergeben hat, ein kleines Feuerwerk von Investitionen zu entfachen. Immerhin könnte man so eine Menge potenzielle Wähler glücklich machen. Aber die Zeiten sind nicht geeignet dafür, auf die Schnelle Geld für Wahlgeschenke zu verpulvern.