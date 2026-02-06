Seit 1997 gibt es in Deutschland keine Vermögensteuer mehr. Die Linke will sie wieder einführen. Jetzt zeigt eine Studie mögliche Konsequenzen auf.
Berlin - Die Wiedereinführung einer Vermögensteuer könnte dem Staat nach Expertenrechnung hohe Milliardensummen einbringen, birgt aber zugleich beträchtliche Risiken. Zu diesem Ergebnis kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer Studie im Auftrag der Linken. Angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise sollte man deshalb Augenmaß bewahren, meinen die Forscher.