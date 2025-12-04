Steuern: Bundestag beschließt Entlastung für Pendler und Gastronomie

1 Der Bundestag hat das Gesetz beschlossen, aber im Bundesrat gibt es Widerstand. Foto: Elisa Schu/dpa

Union und SPD arbeiten Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag ab – zum Vorteil von Restaurants, Pendlern und Ehrenamtlern. Doch ob die Steuerregeln wirklich kommen, ist noch offen.











Berlin - Der Bundestag hat steuerliche Entlastungen für Pendlerinnen und Pendler, Gastronomen und Ehrenamtler beschlossen. Unter anderem soll die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von derzeit 19 auf 7 Prozent sinken. Die Pendlerpauschale für kurze Strecken soll steigen. Die Steuerpauschale für ehrenamtlich Engagierte soll angehoben werden.