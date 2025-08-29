Steuerhinterziehung: Steuerfahnder fischen in Baden-Württemberg 366 Millionen Euro ab

Mehr Erfolg im Kampf gegen Steuerhinterziehung und schnellere Steuerbescheide – das sind die Kerndaten der baden-württembergischen Steuerbilanz für 2024.
Die Finanzbehörden in Baden-Württemberg haben ihre Anstrengungen im Kampf gegen Steuerhinterziehung auch 2024 wieder verstärkt. Laut Angaben des Finanzministeriums in Stuttgart haben Steuerfahnder im Südwesten im vorigen Jahr Hinterziehungen im Umfang von insgesamt 366 Millionen Euro aufgedeckt. Damit wurde das Rekordergebnis vom Vorjahr noch einmal um fast 14 Prozent übertroffen.