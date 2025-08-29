Steuerhinterziehung: Steuerfahnder fischen in Baden-Württemberg 366 Millionen Euro ab

Die Finanzbehörden in Baden-Württemberg haben ihre Anstrengungen im Kampf gegen Steuerhinterziehung auch 2024 wieder verstärkt. Laut Angaben des Finanzministeriums in Stuttgart haben Steuerfahnder im Südwesten im vorigen Jahr Hinterziehungen im Umfang von insgesamt 366 Millionen Euro aufgedeckt. Damit wurde das Rekordergebnis vom Vorjahr noch einmal um fast 14 Prozent übertroffen.

Fahndungsschwerpunkt Coronatestzentren Mit der Dynamik im Jahr davor – damals gab es bei den entdeckten Versuchen zum Steuerbetrug ein Plus von annähernd 26 Prozent – konnte die Entwicklung 2024 zwar nicht mithalten. Dennoch nannten Finanzstaatssekretärin Gisela Splett und der Präsident der Oberfinanzdirektion Bernd Kraft bei der Präsentation der Steuerbilanz von 2024 in Stuttgart die Zahlen als einen Beleg für die Leistungsfähigkeit der baden-württembergischen Steuerverwaltung. Beide sprachen von wichtigen Erfolgen bei der Aufdeckung von Steuerbetrug und Geldwäsche. Etwa ein Zehntel der Fahndungserfolge bezogen sich auf Möglichkeiten zur Steuerhinterziehung bei Online-Geschäften. Die im Jahr 2014 eingerichtete Sondereinheit für Steueraufsicht (SES), die den Auftrag hat umfangreiche Datensätze landesweit nach Betrugsversuchen zu durchforsten, hat 2024 allein 38,8 Millionen Euro hinterzogene Steuern entdeckt; im Vorjahr waren es noch 36,4 Millionen Euro, 2022 erst 16,4 Millionen Euro. In diesem Feld haben die Prüfer laut Gisela Splett im Vorjahr vor allem Coronatestzentren und Online-Glückspielautomaten als zwei große Deliktfelder ins Visier genommen.

Fünfzig Tage Bearbeitungsdauer im Durchschnitt

Die Leistungsfähigkeit der Steuerverwaltung ist für die ordentlichen Steuerbürger allerdings mindestens genauso gewichtig, wie die Betrugsbekämpfung für die Landeskasse: 4,7 Millionen Einkommensteuererklärungen wurden 2024 von den Finanzämtern bearbeitet. Im Durchschnitt dauerte das jeweils fünfzig Tage – im Vorjahr mussten Steuerpflichtige noch 63 Tage auf ihren Bescheid warten. Die Beschleunigung erklärten Oberfinanzpräsident Bernd Kraft und Staatssekretärin Splett mit Fortschritten bei der Digitalisierung und damit dass Sonderbelastungen wie die Umsetzung der Grundsteuerreform, die Abwicklung der Energiepreispauschale und die Belastungen durch die Auszahlung von Coronahilfen, die die Steuerverwaltung in den vergangenen Jahren stark gefordert haben, inzwischen weitgehend bewältigt sind.

Steuereinnahmen im Land weiter gestiegen

Am schnellsten werden Steuerbescheide bearbeitet, die komplett digital abgewickelt werden können. Sogenannte Autofälle – bei denen die Beamten keinerlei händische Korrekturen vornehmen müssen – benötigen nur rund neun Tage. Allerdings machen sie bisher nur 16 Prozent aller Fälle aus.

2024 hat hat das Land insgesamt 96,2 Milliarden Euro an Steuern eingenommen; das waren 8,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Den Löwenanteil hat mit 41,4 Milliarden Euro die Lohnsteuer ausgemacht.