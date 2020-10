1 Ein Unternehmer musste sich vor Gericht verantworten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Geschäftsführer einer Gebäudereinigungsfirma aus Wendlingen ist vor dem Landgericht Stuttgart der Steuerhinterziehung schuldig gesprochen worden. Er hatte mit Scheinfirmen gearbeitet und seine Arbeiter nicht ordnungsgemäß angemeldet.

Wendlingen/Stuttgart - Einen „breiten Ritt quer durchs Strafgesetzbuch“ bescheinigte der Vorsitzende Richter der 13. Großen Strafkammer am Stuttgarter Landgericht einem 41-jährigen Mann aus Ebersbach, der im November 2011 eine Gebäudereinigungsfirma in Wendlingen übernommen hatte. Insgesamt 59 Taten werden dem Mann angelastet. 24 Fälle des Vorenthaltens beziehungsweise Veruntreuens von Arbeitsentgelt und 35 Fälle der Steuerhinterziehung. Die Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2011 zurück.

Der Angeklagte hatte schon im Frühjahr vor Gericht gestanden. Damals hatte er sich wenig kooperativ gezeigt, alle Vorwürfe abgestritten. Im März war die Hauptverhandlung wegen der Corona-Pandemie nach fünf Verhandlungstagen ausgesetzt worden. Nun ist sie wieder aufgerollt und abgeschlossen worden. Der 41-Jährige ist nach Auffassung des Gerichts schuldig, Steuern hinterzogen und Mitarbeiter beschäftigt zu haben, ohne sie bei der Sozialversicherung anzumelden.

Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt

Der Vorsitzende Richter machte deutlich, dass die Kammer noch Zweifel daran hat, ob der Angeklagte wirklich verstanden hat, dass er falsch gehandelt hat. „Ich hoffe, dieses Urteil setzt einen Schlusspunkt unter Ihr Vorstrafenregister“, sagte der Richter. Mit Blick auf die Tätigkeit des Angeklagten in der Brandsanierung wählte er zudem ein eindrückliches Wortbild, um die Lage des Angeklagten zu verdeutlichen. „Sie haben quasi Ihr eigenes Haus angezündet und sind darin schlicht umgekommen. Jetzt steht Ihnen das Wasser bis zum Hals.“

Zwei Jahre Freiheitsstrafe erwarten den Angeklagten, sollte er sich im vierjährigen Bewährungszeitraum etwas zuschuldenkommen lassen. Der von ihm verursachte Steuerschaden in Höhe von 2,86 Millionen Euro muss er zurückzahlen. In den kommenden 18 Monaten muss der 41-Jährige zudem 600 Sozialstunden in seiner Freizeit ableisten. Im gleichen Zeitraum muss er die Kosten des Verfahrens bezahlen. Sollte er umziehen, muss er das dem Landgericht unaufgefordert mitteilen. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte haben die Möglichkeit, innerhalb einer Woche eine Revision zu fordern. In diesem Fall würde der Bundesgerichtshof das Urteil prüfen.